CIVITAVECCHIA – Interessante conferenza, quella ospitata giovedì mattina al Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito, nell’ambito delle iniziative nell’ottantesimo anniversario dell’8 settembre data d’inizio della guerra di liberazione. Diversi i relatori che sono intervenuti, accolti dal comandante, generale di divisione Fabio Polli: il presidente della sezione locale dell’Anpi Giorgio Gargiullo, il generale Daniele di Giulio per un inquadramento storico, Anna Maria Sambuco presidente dell’associazione nazionale ex internati, il presidente della sezione di Civitavecchia dell’associazione nazionale Granatieri di Sardegna Francesco Cristini che ha descritto i vari cimeli consegnati. Proiettati, alla presenza di parenti e familiari di ex internati ormai deceduti, filmati emozionanti con interviste ai due sopravvissuti, entrambi di 101 anni, il generale Giorgio Allori ed il soldato Ofelio Ribassi. Al violino della musicista Maria Letizia Beneduce il compito di suonare il Silenzio.