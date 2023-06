CIVITAVECCHIA – Torna "Il Volontariato promuove la vita" che dedica la sua decima edizione al fondatore de Il Ponte don Egidio Smacchia e alla conduttrice televisiva recentemente scomparsa Viviana Serra.

Saranno oltre 44 le associazioni che da venerdì a domenica, compresi, si “accamperanno” alla Marina di Civitavecchia per una manifestazione che negli anni è cresciuta sempre di più fino ad arrivare ad ottenere l’istituzionalizzazione dal Comune e un contributo dalla Regione Lazio.

Contributo di cui si è parlato più volte nel corso della presentazione del fine settimana dedicato al volontariato ma che, ieri almeno, non era ancora arrivato ma dall’amministrazione si sono detti fiduciosi. Main sponsor dell’evento è Enel.

Come ha spiegato l’organizzatrice Anna Battaglini, insieme a Rossella De Paolis, «c'è stato un grande lavoro dietro questa giornata. Questo evento ha avuto come padre don Egidio Smacchia. Quest'anno se siamo tornati alla marina e abbiamo potuto sostenere enormi spese è perché la Regione Lazio ci è stata vicina». Il sindaco Ernesto Tedesco ha parlato di un evento che fa parte della città e che la caratterizza, ringraziando i volontari per il lavoro che svolgono. Hanno parlato anche il presidente de Il Ponte Pietro Messina e dei volontari dell’associazione con il dottor Graziano Santantonio, l consigliere comunale Matteo Iacomelli, l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei e quello alla Cultura Simona Galizia perché quest’anno in piazza ci sarà anche la delegata all’arte Ombretta Del Monte con i laboratori inclusivi di arte terapia. Spazio anche alla salute e alla prevenzione grazie alla collabotazione con la Asl Roma 4 rappresentata dalla direttrice del distretto 1 Maria Cristina Serra e dalla dottoressa Martini che ha illustrato le attività che saranno messe in campo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA