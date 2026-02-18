SANTA MARINELLA – "Adolescenti interrotti. Intercettare il disagio prima che sia tardi!" è il libro scritto dal professor Stefano Vicari, che sarà presentato oggi alle ore 17, presso la Sala Flaminia Odescalchi della Chiesa di San Giuseppe. L'appuntamento è organizzato dall’Istituto Comprensivo "Piazzale della Gioventù". L'autore, professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Facoltà di Medicina, Università Cattolica del Sacro Cuore, è una delle massime autorità nazionali nel campo della salute mentale dei minori. "L’incontro, rivolto in particolare a docenti e genitori, si propone come uno spazio di dialogo e consapevolezza su un tema di grande attualità e rilevanza sociale, nella convinzione che solo attraverso una rete educativa attenta e preparata sia possibile sostenere efficacemente i nostri ragazzi", spiega la dirigente dell'istituto comprensivo Velia Ceccarelli. Nel suo libro, Stefano Vicari offre le chiavi di comprensione di ciò che alimenta il disagio mentale nei bambini e negli adolescenti, mettendo a fuoco i segnali d’allarme dei disturbi più diffusi e i modi per intervenire tempestivamente, senza sottovalutare i sintomi. Ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare e ritiro sociale non sono più eccezioni, ma segnali di una generazione che fatica a trovare il proprio spazio. Un volume che si rivolge soprattutto agli adulti per invitarli a tessere nuove relazioni con i ragazzi, riconoscendone i malesseri e diventando un valido supporto per il loro benessere. Un testo che guida docenti e genitori alla riscoperta della loro vocazione educativa per aiutare figli e studenti a crescere emotivamente stabili, curiosi di conoscere, ricchi di relazioni positive per affrontare in autonomia e serenità le sfide del diventare grandi. L'ingresso è libero.