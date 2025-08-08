CIVITAVECCHIA – Nei giorni più caldi di questa estate, le socie del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano e le mogli dei soci, affettuosamente chiamate “Leonesse”, si sono riunite per decidere un’iniziativa di solidarietà a favore delle detenute del carcere cittadino.

Coordinato dalla presidente Eleonora Roscioni, il gruppo ha individuato come priorità quella di fornire alle recluse beni utili per l’igiene e il benessere personale. Dopo un confronto con l’assessore comunale ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni, e con le operatrici della struttura, è stato effettuato un acquisto di circa 400 euro in prodotti: deodoranti, bagnoschiuma, saponi, articoli per la cura dei capelli (incluse piastre per lisciare e arricciare), assorbenti, abbigliamento nuovo, padelle e caffè.

La spesa è stata curata con il supporto della “Leonessa” Rita Santarelli e della socia Elena Regiroli. Il 5 agosto, la vicedirettrice del carcere ha accolto e ringraziato i rappresentanti del Club – Pietro Messina, Primula Ferranti, Rosella Iacomelli, Rita Santarelli ed Eleonora Roscioni – in un incontro cordiale che ha gettato le basi per future collaborazioni.

«È una prima concreta realizzazione di un service nell’anno lionistico appena iniziato – hanno sottolineato dal Lions Club – e auspichiamo che in futuro possano esserci altri momenti di scambio e iniziative condivise con la Direzione e le autorità carcerarie».

