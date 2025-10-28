CIVITAVECCHIA – Il 25 ottobre, presso l'hotel San Giorgio, il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha festeggiato i 37 anni dalla sua fondazione.

Un Club unito, motivato sempre al servizio, che ha scelto la Comunità del Ponte, costituita da giovani in difficoltà, come impegno permanente e caratterizzato da una notevole coesione e amicizia tra i soci, ma anche interessato, come ha sottolineato la presidente Eleonora Roscioni, ad operare nel territorio in leale collaborazione con altre importanti associazioni della città, primo tra tutti il Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host, ma anche la Fi.da.pa, il Rotary, l'università della Terza Età, con la quale si sono già presi accordi per lo svolgimento del tema di Studi Nazionale.

