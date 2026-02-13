SANTA MARINELLA - Prosegue il lavoro dei volontari del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, per il recupero dell'area archeologica delle Guardiole dove si trovano i resti di un Balneum e di un edificio a pianta quadrata di epoca romana, lungo il tracciato dell'antica via Aurelia. Un sito di notevole interesse storico archeologico affacciato sul mare, subito al lato dell'attuale statale Aurelia. Riaffiorano le strutture dell'edificio quadrato purtroppo abbandonate da anni dopo l'intervento di scavo e pulizia fatto dal Polo Museale Civico e dal GATC tra il 2010 e il 2014. Senza l'intervento dei volontari questo patrimonio della città di Santa Marinella andrebbe perduto tra rovi e immondizie.