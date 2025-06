CIVITAVECCHIA – Si terrà giovedì 20 giugno alle ore 16:45 presso la Repubblica dei Ragazzi (via Aurelia Sud, 84 – Civitavecchia) il convegno dal titolo “I ragazzi ci stanno a cuore – Dalla memoria al progetto educativo”, promosso dalla Repubblica dei Ragazzi in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, in occasione dell’80° anniversario della storica istituzione civitavecchiese.

Un momento di riflessione e confronto che, partendo dalla memoria, intende fare il punto sulle prospettive educative contemporanee, con un’attenzione particolare alle fragilità, ai modelli di accoglienza e ai percorsi di inclusione sociale dei minori.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali del Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, di S.E. Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo delle Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, di Padre Rafael Diaz, Direttore della Repubblica dei Ragazzi, e dell’Assessora alle Politiche sociali Antonella Maucioni.

«La Repubblica dei Ragazzi rappresenta un presidio educativo unico nella nostra città – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene – celebrare gli ottant’anni di questa realtà significa onorare la sua storia, ma anche riconoscerne il valore attuale: un luogo che continua a dare risposte concrete ai bisogni dei più giovani, in particolare dei più fragili, e che merita il pieno sostegno delle istituzioni».

«Questo convegno – ha aggiunto l’assessora Antonella Maucioni – è l’occasione per ribadire l’importanza di una comunità educante capace di farsi carico delle vulnerabilità minorili e di costruire progetti di inclusione reali e duraturi. Vogliamo che la memoria della RdR non resti solo testimonianza del passato, ma sia motore per il futuro».

Seguiranno gli interventi del professor Bruno Maida, docente di Storia Contemporanea all’Università di Torino, con un approfondimento sulla condizione dell’infanzia alla fine del secondo conflitto mondiale, e di Gianpietro Lepore, con una testimonianza di vita da ex cittadino della Repubblica dei Ragazzi. Milena Santerini, ordinaria di Pedagogia Generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, proporrà una riflessione sulle minori vulnerabilità nella società contemporanea. A seguire, ancora Padre Rafael Diaz con un’analisi della realtà attuale della Repubblica, Giovanni Fulvi, presidente CNCM, con un intervento sull’accoglienza dei minori fragili, e Mauro Crosta, responsabile Lavoro di Rete RdR, che tratterà il tema dell’accoglienza all’interno della struttura. Le conclusioni saranno affidate ad Antonella Maucioni e Padre Diaz.

La giornata si concluderà alle 21 con l’arrivo dal mare del “Palio della Gioventù” e la benedizione da parte del Vescovo.

L’evento è accreditato per la formazione docenti e prevede il riconoscimento ai fini della formazione tramite piattaforma SOFIA (ID 98843).