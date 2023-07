CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4, su impulso della sua direttrice generale Cristina Matranga, ha organizzato una cena di solidarietà in favore dell’Hospice Carlo Chenis. Una serata importante dal nome “Charity Hospice Dinner” che si terrà martedì 18 luglio a partire dalle 20 a Villa Palomba, Borgo Odescalchi – Civitavecchia.

Come si legge nell’invito alla serata «la nostra Asl – spiega il dg Matranga – ha l’onore di avere nel suo territorio l’Hospice Carlo Chenis che è stato il primo esempio di Hospice completamente pubblico nella Regione Lazio. L’Hospice risponde alle più moderne esigenze alberghiere per accogliere i suoi ospiti nella giusta atmosfera che deve accompagnare le ultime fasi della vita con il più appropriato sostegno medico, psicologico e spirituale sia per il paziente che per i suoi familiari. La struttura dispone, all’ultimo piano, di una magnifica terrazza panoramica che si vorrebbe coprire per realizzare un “osservatorio emozionale” da dove gli ospiti con i loro cari possano vedere le stelle. L’obiettivo della serata di gala è una raccolta fondi finalizzata all’installazione di una solida copertura che possa far utilizzare questo bellissimo spazio esterno. Aiutateci a sostenere questa serata dal fine così nobile e che coinvolgerà i sentimenti e le coscienze dell’intera comunità».

Per accedere all’evento si dovrà effettuare un bonifico di euro 100 a persona, su iban IT 03 A 01005 39040 000000218000 con causale: “Donazione Cena Hospice”. Prenotazioni, con numero di posti, da confermare entro il 15 luglio scrivendo alla mail direzione.generale@aslroma4.it oppure chiamando i numeri 06.96669501/502/510.

