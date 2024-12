TARQUINIA - Il Centro sociale anziani ha fatto realizzare dagli ottimi artigiani dell'associazione Anziani con l'Hobby del Modellismo un grande tabellone con i numeri, tutto in legno, da poter utilizzare anche negli anni a venire. Il tabellone, su idea di Stefano Tienforti, è stato donato dalla famiglia Gagni di Tarquinia, che ne ha sostenuto le spese. Presto gli associati del Centro anziani, che stanno lavorando con grande entusiasmo ad iniziative divertenti e coinvolgenti che contribuiranno a riportare tradizione e gioco nella comunità tarquiniese, renderanno note informazioni su come e quando si svolgerà la tombolata. Dal network “SeAmiTarquinia” un plauso a queste splendide realtà della terza età che stanno lavorando per realizzare iniziative così belle e positive.

