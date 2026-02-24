ALLUMIERE - Allumiere ha vissuto una bellissima giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento con la sfilata dei carri allegorici che si è svolta domenica pomeriggio, richiamando nel centro del paese tante persone tra cittadini, famiglie e visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi. Un successo tutt’altro che scontato, considerando la concomitanza con altre manifestazioni simili sul territorio.

Dalle ore 15 la carovana dei colori è partita da piazzale Moroni, attraversando le vie principali del paese e portando musica, balli e tanta allegria, fino ad arrivare intorno alle 17 in piazza. Lungo il percorso tante persone hanno accompagnato i 4 carri allegorici e circa 200 comparse in maschera che, con coreografie coinvolgenti e musiche trascinanti, hanno reso la giornata indimenticabile per grandi e piccoli. L’evento è stato promosso e organizzato con grande cura e in perfetta sinergia dalla pro loco di Allumiere presieduta da Maria Pinardi, insieme al comune guidato dal sindaco Luigi Landi, col contributo fondamentale delle associazioni locali e della rete dei commercianti.

Una collaborazione che ha permesso di offrire alla comunità una manifestazione ben riuscita sotto ogni punto di vista. «Un sentito ringraziamento va agli amici della musica, a New Dance Evolution Center, Dance World e alGGP – spiega la presidente della Pro Loco di Allumiere, Maria Pinardi – che si sono fin da subito resi disponibili per la realizzazione dei carri e che non si sono scoraggiati nemmeno quando la pioggia ci ha impedito la prima uscita. Ringraziamo l’amministrazione comunale che ci ha dato fiducia anche quest’anno, la bravissima speaker Noemi Vernace, il service per gli impianti e il lavoro sempre indispensabile della polizia locale, delle forze dell’ordine e della protezione civile. Grazie infinite a tutti coloro che si sono mascherati».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Luigi Landi: «Ringrazio la pro loco per aver promosso e coordinato in maniera impeccabile la sfilata dei carri allegorici che, grazie al grande lavoro delle associazioni partecipanti, dei figuranti, dei volontari e delle famiglie, ha avuto un grande successo di pubblico e di divertimento. Perfetta l’organizzazione grazie al lavoro della polizia locale e della prociv. Il Carnevale sta diventando un altro dei momenti importanti per la comunità di Allumiere».

La speaker e delegata Noemi Vernace ha sottolineato: «Non mancava proprio nessuno. La nostra piazza si è trasformata in un palcoscenico dove la fantasia ha acceso la giornata in un tripudio di colori. Il divertimento è esploso tra coriandoli, stelle filanti e bombolette spray colorate. Ancora una volta il Carnevale ha compiuto la sua magia: ci ha ricordato che basta una maschera e una manciata di coriandoli per trasformare un pomeriggio di febbraio in un ricordo luminoso destinato a restare nel tempo. Un grande plauso a coloro che hanno ripulito e riportato il decoro in piazza». Molto apprezzate le coreografie dei gruppi partecipanti, travolgenti e curate nei dettagli, così come i carri allegorici, frutto di impegno, creatività e lavoro di squadra. Tra i temi proposti, suggestivo il carro dedicato al mondo degli scacchi, realizzato dalla New Dance Evolution Center di Isabella Superchi, con Alfiere, Torre, Cavallo, Re e Regina intenti a evitare lo “scacco matto”, fino alla spettacolare “Regina degli Scacchi” che ha chiuso la sfilata con la sua imponente scacchiera. Grande entusiasmo anche per il carro ispirato alla fiaba di Cenerentola, realizzato dalla Dance World di Gabriella Moroni, che ha incantato soprattutto i più piccoli con costumi scenografici, coreografie eleganti e un’atmosfera da favola capace di trasformare la piazza in un vero racconto animato. Applausi e sorrisi anche per il carro della Banda Bassotti, portato in scena dall’Associazione Amici della Musica di Allumiere, che ha aggiunto una nota ironica e divertente alla sfilata e una rappresentazione vivace che ha coinvolto il pubblico. Grande entusiasmo anche per il carro del Gruppo Giovanile Parrocchiale che ha portato in scena il mondo dell’antico Egitto: dal faraone alla regina Cleopatra, passando per divinità, sacerdotesse, danzatrici e mummie. Un viaggio colorato e suggestivo in una delle civiltà più longeve e misteriose della storia, capace di affascinare grandi e piccoli e di coinvolgere il pubblico con costumi curati, scenografie e tanta allegria.

