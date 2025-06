CIVITAVECCHIA – È stato presentato ieri alla sala Savoy di via Isonzo il libro “Gestire l’ansia, un metodo per tutti” di Anna Surbera. L'incontro è stato coordinato da Cinzia Napoli e da Giovanna Caratelli. Presenti tra gli altri il vicesindaco Stefania Tinti, che ha portato i saluti dell'amministrazione comunale e i consiglieri comunali Massimiliano Grasso e Luca Grossi. L'autrice ha avuto modo di spiegare in maniera semplice ed intuitiva il metodo da lei sviluppato in 40 anni di esperienza professionale per tenere sotto controllo l'ansia. Nel corso dell'incontro, sempre sotto la direzione della dottoressa Surbera, è stata fatta una simulazione pratica del metodo da lei implementato. Il folto pubblico presente ha avuto quindi modo di valutare in prima persona l'efficacia del suo metodo. Dopo la simulazione moltissime domande sono state rivolte all'autrice del libro e in molti hanno voluto portare le proprie testimonianze personali relativamente all'ansia nella vita di tutti i giorni, nello sport, sul lavoro e in teatro. Per chi fosse interessato a applicare il metodo, nel libro è presente un qr code che rimanda ad una sessione del metodo stesso guidata dalla voce della dottoressa Surbera. Il libro è disponibile presso la Mondadori e Sfoglialibro.