CIVITAVECCHIA – Rifondazione Comunista e Civitavecchia Popolare aderiscono all'iniziativa in sostegno del popolo palestinese vittima del genocidio israeliano, che si terrà domenica 1 giugno alle 19 presso Re-cycle, Mood Food & Drink e Kuore in via Monte Grappa. Si raccoglieranno fondi da destinare all'Associazione Gazzella, mentre Michele Meloni si esibirà con la sua chitarra acustica.

Gazzella onlus è un’associazione senza fini di lucro che si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra, essenzialmente nel territorio di Gaza e soprattutto attraverso l’attivazione di adozioni a distanza dei bambini feriti. Per raggiungere i suoi scopi, Gazzella collabora con le ONG palestinesi che sul territorio si occupano di sanità e infanzia. Nei suoi dieci anni di attività Gazzella ha assicurato cura, assistenza e sostegno economico a oltre 1500 bambini feriti.

Da marzo 2024, i volontari che hanno un filo diretto con Gazzella sono riusciti a "sfamare" con viveri e pasti caldi centinaia e centinaia di persone nei campi profughi e nelle tende degli sfollati, come dimostrano le foto che l'Associazione pubblica regolarmente sul suo canale Facebook.