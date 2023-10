CIVITAVECCHIA – Sono stati tre giorni ricchi di emozioni e non solo, quelli vissuti in Albania dalle socie della Sezione Fidapa BPW Italy di Civitavecchia.

Grazie all’onorevole Alessandro Battilocchio, le Fidapine locali hanno potuto conoscere luoghi splendidi e incontrare persone con una umanità profonda e di grande impegno e soprattutto con un altissimo spirito di accoglienza. Il tutto in un viaggio che ha visto unire la solidarietà, il volontariato e la collaborazione tra Paesi.

Tanti i chilometri percorsi per visitare il più possibile il territorio, le azioni di cooperazione e le sue peculiarità.

Una esperienza profonda che ha alimentato lo spirito di partecipazione e di condivisione all’interno della Sezione e che apre a nuove idee e progetti da mettere in campo con le realtà appena conosciute, secondo la mission di FIDAPA BPW Italy.

«Ci ha molto colpito questo viaggio. Siamo partiti dall’Ambasciata italiana a Tirana per poi vedere diversi villaggi rurali albanesi. Ci ha fortemente colpito il lavoro fatto dalle suore salesiane che lottano per la sopravvivenza di molte donne colpite dalla violenza di genere. Fantastico poi trovare nella scuola rogazionista di Lezha la maglietta del gemellaggio con Civitavecchia degli anni scorsi. Cercheremo di creare in Albania una nostra sede per continuare questa collaborazione messa in piedi da anni dall’onorevole Battilocchio», hanno dichiarato le presidenti Gurrado e Ciaffi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA