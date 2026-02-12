CIVITAVECCHIA – A soli cinque giorni dall’inizio della raccolta di adesioni, il Comitato Ficoncella Libera, inaspettatamente, ha già raccolto circa 500 adesioni tra utenti, frequentatori della Ficoncella, sia civitavecchiesi che non.

«Numerose anche le informazioni richieste telefonicamente da tutta Italia – spiegano dal comitato, sottolineando proprio come la Ficoncella sia un punto di riferimento per molti, anche fuori dai confini cittadini – per le tante richieste ricevute, le adesioni potranno essere raccolte anche online». (Questo il link). Le adesioni serviranno a dare forza al Comitato al fine di ottenere un confronto con l’Amministrazione Comunale «per manifestare – hanno aggiunto – il nostro dissenso a qualsiasi variazione dello status attuale dell’isola felice della Ficoncella. Ci teniamo a sottolineare che questo comitato non intende rendere libera la Ficoncella da una tariffa di accesso ma libera da qualsiasi speculazione economica, urbanistica e privatistica. Vogliamo proteggere i nostri bagni termali, mantenerli pubblici e dire no alla privatizzazione».