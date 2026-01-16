CIVITAVECCHIA – Prosegue il calendario di incontri del Progetto ERMES con un nuovo appuntamento del Focus Famiglie, il percorso di formazione e confronto rivolto a genitori ed educatori del territorio, dedicato al benessere psicologico degli adolescenti. L’incontro si terrà domani, dalle 16:30 alle 18:00, presso l’Oratorio Don Bosco di Civitavecchia e avrà come tema centrale “Emozioni e comportamenti”: un momento di approfondimento guidato da professionisti per aiutare le famiglie a comprendere le dinamiche emotive dei ragazzi e a riconoscere segnali di disagio, cambiamenti comportamentali e bisogni spesso difficili da esprimere. Il Focus Famiglie rientra nelle attività del Progetto ERMES, iniziativa triennale dedicata alla prevenzione e al supporto psicologico degli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni, attiva nei Comuni di Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella. Il progetto è finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ed è coordinato da Il Ponte – Centro di Solidarietà, in partenariato con la Fondazione Molinari ETS e con realtà territoriali impegnate nell’ambito educativo, sociale e culturale.

