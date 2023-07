ALLUMIERE -Dopo due giornate di sold out e tanti complimenti prosegue oggi il Festival della Birra promosso dalla Contrada Nona e che si sta svolgendo nella meravigliosa location del Parco del Risanamento. La birra sta scorrendo a fiumi e tutti ne stanno lodando la qualità; ottimi gli spettacoli e molto riuscita la formula della festa della birra "in movimento": accanto al tradizionale stand enogastronomico che propone piatti prelibati preparati dalle eccezionali cuoche rossoverdi, ci sono dei punti ristoro dove di può acquistare street food. Per gli amanti dello Slow good si potrà scegliere fra antipasti misti, fettuccine al tartufo, penne alla Nona, cannelloni al ragù, zuppa fagioli e cicoria, penne al basilico, spezzatino alla maremmana, trippa, salsicce, insalata, patatine fritte, cicoria, bruschette dolci alla Nutella e crostata. Quest'anno il Festival della Birra compie 30 anni e i notarili presieduti da Stefano Ceccarelli stanno dando vita a un'eduzione super. Da sempre questa festa è sinonimo di buon cibo, grande festa e divertimento per ogni età. Stasera a chiudere gli spazi live ci sarà il grande Brusco. È in programma oggi il "Trekking Urbano delle Contrade di Allumiere", una iniziativa della Country Food e la guida Alex. Una passeggiata di 3Km circa con dislivello di 100m che terminerà al Parco del Risanamento, nella Contrada della Nona, organizzatrice dell'evento gastronomico. Qui si potrà degustare il menù esclusivo organizzato dalla Contrada.

©RIPRODUZIONE RISERVATA