CIVITAVECCHIA – Il giorno 19 febbraio, presso la scuola" Don Milani" si è concluso il service del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano per offrire al personale ausiliario e a docenti i consigli per intervenire in maniera corretta in caso di incidenti di vario tipo a cui i bambini possono andare incontro. Il primo Soccorso.

«La richiesta – spiegano dal club – ci era pervenuta dalla stessa Dirigenza, che già ci ha visto donare tre zaini corredati del necessario a famiglie in difficoltà e prevenire, con la preparazione e la disponibilità del prof. Alfonso Carnevalini, problemi di vista in bambini della scuola primaria. Questa volta in nostro aiuto è venuta la sezione di Civitavecchia della C.R. I., che ha messo a disposizione la validissima insegnante, sorella Assunta Esposito, che in quattro pomeriggi ha, in modo efficace ed esaustivo, fatto conoscere tutti i problemi di salute e malori possibili e quale fosse il modo più opportuno per chi non è medico di soccorrere, evitando di danneggiare, in attesa, se necessario, dell'arrivo dei mezzi di soccorso. L'uditorio ha prestato molta attenzione e interesse, con la soddisfazione di poter prestare aiuto con cognizione e in sicurezza. Il nostro Club, rappresentato dalla presidente Eleonora Roscioni e dalla socia Primula Ferranti, ha ringraziato il presidente Roberto Petteruti e la docente ed ha chiesto loro di continuare la nostra ormai lunga collaborazione per altre iniziative. In serata sono giunti i ringraziamenti della Dirigenza della scuola per le tante attività svolte nei suoi plessi Il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano».

