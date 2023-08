TARQUINIA - Si è conclusa con numeri record la prima intensa settimana del DiVino Etrusco.

Migliaia già i visitatori che hanno affollato le vie e le piazze del centro storico di Tarquinia per degustare i vini della dodecapoli etrusca o per partecipare alle tante iniziative inserite nel programma della 17esima edizione della rassegna che ha raccolto ampio consenso. E la festa non è ancora finita. Il Divino Etrusco torna infatti nel prossimo fine settimana prima di tirare le somme di una manifestazione che si conferma uno degli appuntamenti più importanti del territorio. Bar e ristoranti del centro storico hanno registrato il pienone in tutte le serate arricchite da spettacoli, show cooking e arte.

La kermesse riprende giovedì 24 agosto con altri importanti appuntamenti. Giovedì all’Arena San Marco, ore 21 Show Cooking con Patrizio Fava Chef Bova’s The Grill Tarquinia; ore 22 Laboratorio “Alla scoperta dell’umami della Tuscia” con Carlo Nesler esperto di fermentazioni; ore 23 Degustazione “I Vini della Dodecapoli Etrusca”, degustazione guidata da Carlo Zucchetti, l’enogastronomo con il cappello (www.carlozucchetti.it). Venerdì 25 agosto: all’Arena San Marco ore 21 degustazione “I Vini della Dodecapoli Etrusca” Degustazione guidata da Carlo Zucchetti; ore 22 Show Cooking con Anna Moroni, Casalinga esperta cuciniera e Vittoria Tassoni cuoca dell’Alleanza Slow Food; ore 23 I distillati Valle del Marta con Marcello Vecchio referente Anag Toscanae Mario Pusceddu referente Anag Lazio; Palazzo Bruschi Falgari, ore 21, Finissage Alius Pulchritũdo Antropofórme mostra di Guido Sileoni Degustazione Aita Igp Lazio rosso ‘20 Muscari Tomajoli. Sabato 26 agosto: all’Arena San Marco, ore 21 Laboratorio Slow Food La pesca degli Etruschi con Alessandro Ansidoni e Giorgio Corati della Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale Show Cooking con Gioia Ruggeri e Domenico Massimini, Cuochi dell’Alleanza Slow Food Ristorante Salotto Belvedere, Bracciano. Alle ore 22 degustazione guidata da Carlo Zucchetti e alle ore 23 i distillati della Dodecapoli Etrusca con Marcello Vecchio referente Anag Toscanae Mario Pusceddu referente Anag Lazio.

Il DiVino Etrusco è organizzato dalla Città di Tarquinia e dalla Proloco Tarquinia, in collaborazione con l’“enogastronomo con il cappello” Carlo Zucchetti e l’associazione Viva Tarquinia, con la partecipazione di Vittoria Tassoni ed il suo DiVin Mangiando, grazie al contributo della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio, del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e con il prezioso supporto dei volontari dell’Aeopc Tarquinia e della Cri – Comitato di Tarquinia.

Il biglietto giornaliero è di 18 euro e include la degustazione di tutti i vini della Dodecapoli etrusca, una tracolla e un calice. È poi possibile acquistare il ticket da 10 euro che comprende quattro assaggi, una tracolla e un calice e la “ricarica” da 6 euro per tre degustazioni. La partecipazione alle degustazioni guidate e agli show cooking avrà un costo di 5 euro (ingresso gratuito per chi avrà acquistato il ticket da 18 euro). L’apertura delle casse è alle 20.