CIVITAVECCHIA – Concluso l’iter del bando pubblico “Diritto allo Sport 2025”, finalizzato a sostenere progettualità capaci di coniugare attività fisica, inclusione sociale e benessere psico-fisico. L’iniziativa, finanziata interamente con fondi comunali fino a un massimo di 4.000 euro per ciascuna delle tre linee tematiche previste, si inserisce all’interno di una più ampia strategia di valorizzazione dello sport come strumento di crescita personale, partecipazione collettiva e accessibilità per tutte le fasce della cittadinanza, in attuazione dei principi approvati con deliberazione consiliare n. 22 del 13 febbraio 2025. A seguito della valutazione delle proposte pervenute, sono risultati vincitori tre progetti, ciascuno corrispondente a una delle tre linee tematiche previste dal bando: inclusione delle persone con disabilità, inserimento di giovani provenienti da contesti fragili e promozione dell’attività motoria nella popolazione anziana.

«Lo sport rappresenta un linguaggio universale, capace di unire, superare barriere e generare benessere – ha spiegato il sindaco Marco Piendibene . con questo bando abbiamo voluto investire su progetti che partono dal basso ma che hanno un impatto concreto e profondo sulla qualità della vita dei cittadini. Le realtà vincitrici ci offrono un esempio virtuoso di come l’attività sportiva possa trasformarsi in strumento di inclusione, educazione e salute. Il nostro obiettivo, come Amministrazione, è quello di continuare a sostenere con convinzione percorsi che rafforzano il legame tra istituzioni, territorio e comunità, valorizzando le energie locali e promuovendo la partecipazione attiva».

Il progetto “Splash 3”, presentato dall’ASD Cosernuoto, si svolgerà presso la piscina scoperta dello Sport Garden e sarà rivolto a ragazze e ragazzi con disabilità, segnalati dalle associazioni del territorio. L’iniziativa prevede attività a secco, allenamenti in acqua, momenti ludici e occasioni di socializzazione, con l’obiettivo di promuovere autonomia e benessere in un contesto inclusivo e continuativo. Le adesioni potranno avvenire attraverso contatto con le associazioni AS.Pro.Ha. e L’Ottava Nota; le attività si svolgeranno dal 23 giugno all’8 agosto 2025.

Il progetto “Uniti nello sport”, proposto dall’ASD Artù, sarà ospitato presso il centro di accoglienza “Il Ponte” in via dell’Amba Aradam. Il programma propone corsi di pallavolo rivolti a giovani provenienti da contesti fragili, con l’intento di favorire l’integrazione, la partecipazione attiva e la costruzione di legami attraverso la pratica sportiva. Le attività si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio 2025.

Il terzo progetto vincitore, intitolato “I nostri nuovi primi passi” e curato dall’ASD VIP Club Civitavecchia, propone un percorso motorio dedicato alla terza età. Alternando esercizi in palestra e in piscina, l’iniziativa mira a promuovere un invecchiamento attivo e consapevole, con attività mirate al miglioramento della forza, dell’equilibrio, della mobilità articolare e della qualità della vita. Le sessioni, condotte da istruttori qualificati, si svolgeranno dal 4 giugno al 29 agosto 2025, presso la sede dell’associazione in piazzale Giocondo De Dominicis.

«Con “Diritto allo Sport 2025” abbiamo voluto ribadire che lo sport, oltre a essere un diritto, è una leva sociale essenziale – ha commentato soddisfatto il delegato allo Sport Patrizio Pacifico – i progetti vincitori rappresentano esperienze virtuose che dimostrano quanto la pratica sportiva possa essere uno strumento potente di coesione, cura e benessere. L’Amministrazione continuerà a lavorare affinché queste buone pratiche si consolidino e possano essere estese, favorendo una partecipazione sempre più ampia e inclusiva. Ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato al bando, contribuendo con proposte di grande valore e impatto sociale».

Per ogni informazione sulle attività o per verificare le modalità di adesione, è possibile rivolgersi direttamente alle associazioni promotrici, i cui contatti sono disponibili presso gli uffici comunali e i canali istituzionali dell’Amministrazione.