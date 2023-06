FIUMICINO - È uscito nelle sale cinematografiche il film, prodotto dalla Goon Film e Lucky Red, “Denti da squalo”, per la regia di Davide Gentile, con protagonisti Claudio Santamaria, Edoardo Pesce, Virginia Raffaele e l’esordiente Tiziano Menichelli.

Le riprese del film, grazie al rapporto di collaborazione instaurato dalla Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino con la società di produzione, sono state realizzate prevalentemente nel territorio.

Nella pellicola si possono, infatti, riconoscere luoghi simbolo di Fiumicino, come il Lungomare della Salute, il vecchio faro, la pineta del Pesce Luna, i silos, o il comprensorio Ater del Villaggio Azzurro all’Isola Sacra. Proprio il comprensorio abitativo fa da sfondo alle storia del tredicenne Walter, interpretato da Tiziano Menichelli, rimasto solo con la madre Rita, Virginia Raffaele, dopo la marte del padre Antonio, Claudio Santamaria, deceduto a seguito di un incidente sul lavoro.

Il direttore della Commissione Cinematografica, De Nitto Alessandro, ha collaborato attivamente alla realizzazione delle riprese, assistendo la troupe nella scelta delle location migliori. Infatti, anche alcune strade principali di Fiumicino, come Via della Pesca, Via Lorenzo Bezzi, Via del Faro sono facilmente riconoscibili nel film, così come diverse strutture balneari locali ed attività commerciali aventi sede nel Comune.

Il famoso squalo, protagonista simbolico ma essenziale nel percorso di vita del tredicenne, vedrà in Fiumicino il luogo di una emblematica scena. Le riprese del film si sono realizzate la scorsa estate e sono durate circa due mesi. De Nitto, nel corso delle riprese, ha avuto l’occasione di conoscere i protagonisti della pellicola, in particolare Virginia Raffaele ed Edoardo Pesce, oltre che il regista Davide Gentile al suo esordio alla macchina da presa. Ad oggi la Commissione Cinematografica sta collaborando con diverse società di produzione per la scelta di location necessarie per le riprese di film e serie tv, da realizzarsi durante la stagione estiva nel comune di Fiumicino.