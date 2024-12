CIVITAVECCHIA – Quest’anno il Natale a Civitavecchia vedrà l’alleanza tra cultura-turismo e sociale per permettere a tutti di festeggiare. Ieri, all’aula Pucci, alla presenza delle associazioni coinvolte il sindaco Ernesto Tedesco, l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei e l’assessore a cultura e turismo Simona Galizia hanno presentato il ricco cartellone, patrocinato da Palazzo del Pincio, frutto dell’impegno di alcune realtà sociali del territorio come Il volontariato promuove la vita, l’associazione Traiano, Il Ponte, Amici del Fondo Ranalli, Blue in The Face e tanti altri si sono uniti per mettere in campo concerti, iniziative solidali e altro ancora che spazieranno dal centro storico fino alle periferie.

LE INIZIATIVE – Si parte il 4 e il 5 dicembre con “Scatole vuote - Natale per tutti”, poi 8, 9 e 10 “Il magico mondo di Natale” a piazza Leandra. Il 9, il 10, il 16 e il 17 Mercatino natalizio della solidarietà a Corso Marconi. Il 10 dicembre a Villa Santina il comico Alessio Avitabile offrirà uno spettacolo agli ospiti della struttura dalle 16 alle 18. Il 15 dicembre da un’idea di Franco Ciambella “Opera femme” al teatro Traiano. Come spiegato poi da Enrico Maria Falconi, direttore artistico della Blue in the face, il 16 dicembre alle 16 presso la Chiesa San Pio X ci sarà il presepe vivente mentre il 21 a corso Centocelle il musical Forza venite gente scritto da Michele Paulicelli - che per l’occasione sarà presente - e diretto da Riccardo Benedetti con un cast di oltre 20 artisti. Il 22, sempre a Corso Centocelle, “Un ragazzo chiamato Natale” di Simone Luciani. Torna anche la casa di Babbo Natale che quest’anno sarà presso il foyer del teatro Traiano 8, 9, 10, 16, 17, 22 e 23 dalle 17 alle 19. Il 4 gennaio alle 16 Epifania... diversamente abili presso il Circolo Arci. Il 6 gennaio festa grande a Borgata Aurelia con “La Befana vien... alla Borgata” presso piazza Piccolomini a partire dalle 11 dove «alcune aree riqualificate dall’amministrazione - ha spiegato Galizia - saranno riconsegnate ai cittadini nel migliore dei modi». Inoltre Maria Letizia Beneduce e le “sue” Capinere tornano con un suggestivo spettacolo musicale a lume di candela in un luogo che sarà svelato nei prossimi giorni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA