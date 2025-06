CIVITAVECCHIA – Si sono conclusi venerdì scorso i lavori di restauro, iniziati lo scorso 26 maggio, delle lapidi in marmo dedicate ai caduti della I guerra mondiale e ai cappellani militari, poste rispettivamente nel 1924 dall’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia e fra le famiglie dei caduti in guerra e nel 1991 dal comune di Civitavecchia, presso il Santuario della Santissima Concezione al Ghetto.

L’intervento, promosso nell’anno 2023 dalla locale sezione dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia e finanziato dal Ministero della Difesa, nell’ambito del riparto dei contributi alle associazioni combattentistiche, ha permesso di ripristinare il decoro e la valorizzazione delle lapidi. «Il restauro delle lapidi è stato effettuato utilizzando impacchi di carbonato d’ammonio e polpa di carta per rimuovere la patina di sporco e alleggerire l’ingiallimento del marmo - ha spiegato Francesca Correnti, incaricata del progetto e della relativa messa in opera - il successivo consolidamento delle superfici mediante nanocalci, la pulitura delle parti in bronzo, le stuccatura delle parti interessate e si è concluso con la rubricatura delle scritte, che risultavano in gran parte perdute».

Come sottolineato dal 1° Luogotenente Paolo Giardini, Presidente della sezione ANSI e promotore dell’iniziativa «dopo aver finanziato ed effettuato, nell’anno 2022, il rifacimento della recinzione e del cancello di ingresso del monumento ai caduti, oggi con questo intervento abbiamo ripristinato il decoro e il doveroso rispetto dovuto nei confronti dei caduti civili e militari della città di Civitavecchia, incisi nelle lapidi marmoree. Per il monumento ai caduti di Piazzale degli Eroi, che rappresenta l’eroismo di tanti nostri concittadini che hanno donato la vita per la Patria, auspico che l’amministrazione comunale anche con il supporto delle associazioni del territorio, reperisca i finanziamenti per l’effettuazione dei necessari interventi di restauro conservativo della statua. Ringrazio il Comune, in particolare, la delegata agli ”Interventi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del Patrimonio Materiale e Immateriale Storico, Culturale, Artistico, Archeologico e Monumentale” dottoressa Roberto Galletta, il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-S. Rufina S.E.R. Mons. Gianrico Ruzza, il parroco della Cattedrale San Francesco e rettore del Santuario Santissima Concezionemonsignor Cono Firringa, per aver autorizzato fin da subito l’iniziativa e la disponibilità fornita nel corso dei lavori, il cappellano militare di Civitavecchia Don Massimo Carlino, per la fattiva collaborazione, la restauratrice Francesca Correnti, per la partecipazione, la scrupolosità e la professionalità manifestata e l’ingegnere Claudio Carusone, per gli aspetti inerenti la sicurezza».