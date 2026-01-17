CIVITAVECCHIA – Marco Manovelli è stato confermato alla presidenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia, per il quadriennio 2026-2030.

Il professionista guiderà un Consiglio dell’Ordine caratterizzato da una forte presenza femminile, composto da cinque donne e quattro uomini. Ne fanno parte: Marco Manovelli, Francesco Mengucci, Tecla Izzo, Valentina Papa, Claudio Gaballo, Anna Tarantino, Loredana Riccioni, Domenico Nastasi e Giorgia Midei.

Per il Collegio dei Revisori sono stati eletti Cesare Bagherini, presidente, con Margherita Tassitano e Mauro Ranieri componenti; supplente Giuliano Di Stefano. Il Comitato Pari Opportunità sarà invece composto da Tamara Manni, Adriano Carbonari e Claudio Montini. Il nuovo Consiglio e i nuovi organi dell’Ordine si insedieranno ufficialmente il 12 febbraio 2026.

Soddisfazione è stata espressa per l’esito del voto e per il sostegno ricevuto dagli iscritti, che hanno rinnovato la fiducia alla governance uscente. Gli eletti rappresentano un territorio ampio e articolato, che va da Fiumicino al Lago di Bracciano fino a Montalto di Castro, all’interno della circoscrizione del Tribunale di Civitavecchia.