CIVITAVECCHIA – Nozze d'argento per Civonline.it. Il quotidiano telematico compie infatti 25 anni dal momento della sua nascita, nel 1999. È stato il primo giornale on line creato a Civitavecchia e nel comprensorio, e da un quarto di secolo fornisce notizie in tempo reale di Civitavecchia e tutto il suo comprensorio. "Le nostre notizie nel mondo in un clic" è il motto del quotidiano, perché da qualunque parte del globo, anche solo con uno smartphone, oggi si può leggere e sapere quello che succede in città. Il compleanno di Civonline.it verrà festeggiato a fine novembre, con un incontro che ripercorrerà fatti e personaggi che sono stati protagonisti in questi 25 anni, alla presenza di chi ha materialmente creato, lavorato, e fatto crescere il giornale on line.

Oltre a questo evento, la "storia" di Civonline verrà anche ripercorsa attraverso una trasmissione sulla web tv proprio di Civonline, dal titolo "La cronaca si fa storia", condotta in studio da Stefano Pettinari, in onda tutti i mercoledì che si avvarrà di vari ospiti che si succederanno in studio. Il primo appuntamento con il principale ideatore e "creatore" di quello che è diventato il più letto giornale telematico del comprensorio, ovvero Massimiliano Grasso.

