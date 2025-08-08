CIVITAVECCHIA – È operativa alla Marina di Civitavecchia la nuova ruota panoramica, un’attrazione di qualità che arricchisce l’offerta turistica e ricreativa della città, regalando una vista unica sul litorale e sul porto.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore al Turismo Piero Alessi, che ha sottolineato come «la ruota panoramica rappresenti un valore aggiunto per la già bellissima Marina, conferendole ulteriore fascino e offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza suggestiva e alla portata di tutti».

Da segnalare che l’accesso è gratuito per le persone con disabilità, a conferma dell’attenzione verso l’inclusione e la fruibilità delle attrazioni da parte di tutti.

