CIVITAVECCHIA – “Ci vogliamo vive e libere”. Le Ardite invitano tutti a partecipare, oggi, a quella che non definiscono solo una manifestazione, «ma un grido collettivo, una presenza politica, la decisione, finalmente, di esserci tutti».

L’appuntamento è per le 18.30, a largo Marco Galli. «È una chiamata alla disobbedienza, al rumore, alla costruzione di uno spazio pubblico dove la libertà femminile non sia un’eccezione, ma la regola. Dove la violenza venga nominata, contrastata, smantellata. Insieme – spiegano – portate i vostri corpi, le vostre storie, la vostra rabbia e il vostro amore. Nessuna sarà lasciata sola. Portate fischietti, chiavi, qualsiasi cosa per far rumore. Vestitevi, se volete, dei nostri colori di lotta, il nero e il fucsia. Perché il patriarcato non è un’opinione, è un sistema. Un sistema che uccide, che zittisce, che riduce la libertà in brandelli. Un sistema che vuole le donne riconoscenti e silenziose, mai sovrane del proprio corpo, del proprio tempo, della propria voce».