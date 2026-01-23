TOLFA- Tra mascherine, coriandoli e colla sono iniziati I laboratori dedicati al Carnevale, spazio anche al canto e al cinema.

Alla Rosendhal di Tolfa ogni giornata è ricca di energie e iniziative. Sono infatti partiti i laboratori creativi in vista del Carnevale: mascherine, colla, glitter e coriandoli hanno acceso la fantasia dei partecipanti, accompagnati dal gioco della pesca e da un laboratorio di canto che ha coinvolto diversi ospiti della struttura.

Ma la Rosendhal non vive “un” pomeriggio speciale: qui ogni giorno è buono per dedicarsi ad attività diverse, costruire relazioni, risvegliare ricordi e sperimentare. La programmazione ha come filo conduttore l’idea che il tempo possa essere riempito di stimoli, cura e partecipazione, senza spazio per la noia.

Accanto ai laboratori è stato inaugurato anche un ciclo di proiezioni cinematografiche pensato per i più anziani con il film “Una storia vera” di David Lynch. A un anno dalla scomparsa del regista e nel giorno del suo ottantesimo compleanno mancato, la scelta è caduta su una pellicola che parla di memoria, tenacia, legami e semplicità, celebrando gli “eroi silenziosi” che attraversano la vita con perseveranza. È un cinema che non intrattiene soltanto, ma che nutre la sensibilità e suggerisce che la vita è vita a ogni età, e che attraverso la settima arte ci si può riconnettere al proprio tempo interiore e alle emozioni.

Alla Rosendhal, infatti, il viaggio non finisce: tra laboratori, attività manuali, canto, cinema e momenti condivisi, la struttura mette quotidianamente al centro i suoi ospiti, offrendo esperienze pensate per stimolare, divertire e far sentire ognuno parte di una comunità.

Chi frequenta la Rosendhal lo sa bene: qui non esistono giorni vuoti, ma una successione di proposte che rendono il tempo pieno di senso, creatività e relazioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA