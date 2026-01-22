SANTA MARINELLA – C'è anche un po' di Santa Marinella nel percorso che ha portato il Comune di Tarquinia ad essere tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il progetto "La cultura è volo", è frutto di una visione strategica che abbraccia l'intero litorale e l'entroterra laziale. L'obiettivo è trasformare l'eredità millenaria degli Etruschi in un volano di innovazione e sviluppo per le realtà presenti nel territorio dell'Etruria meridionale.

In questo scenario, il Comune di Santa Marinella gioca un ruolo da protagonista al pari di altri Comuni sostenitori.

La "Perla del Tirreno" e' una componente essenziale della DMO Etruskey, la rete che coordina la candidatura.

Nello scorso giugno Santa Marinella ha siglato il protocollo d'intesa con 11 Comuni della rete: Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto Di Castro, Monte Romano e Tolfa.

Da allora, l'Assessorato alla Cultura di Santa Marinella ha partecipato attivamente ai tavoli tecnici, lavorando fianco a fianco con i progettisti del dossier per garantire che l'identità del litorale fosse rappresentata non come "contorno", ma come parte integrante della narrazione.

Il lavoro dell'Assessorato alla Cultura, guidato nella scorsa amministrazione da Gino Vinaccia, e'stato uno dei motori pulsanti di questa candidatura corale.

"Ottima notizia che premia il lavoro svolto dalla DMO Etruskey e dai Comuni che vi hanno preso parte- ha dichiarato Vinaccia- Per Santamarinella un grazie speciale a chi ha collaborato attivamente al mio fianco a questo progetto. Continuiamo a seguire con attenzione e partecipazione l'ultima fase della candidatura".

La città ha ospitato una delle tappe del tour di presentazione del dossier, coinvolgendo attivamente associazioni e cittadini

Se Tarquinia dovesse vincere, riceverebbe un contributo di 1 milione di euro per realizzare le iniziative previste, innescando un effetto domino positivo per il turismo e l'economia di tutta l'Etruria meridionale, Santa Marinella inclusa.

Di seguito le associazioni, cittadini e cittadine di Santa Marinella che hanno sostenuto il progetto con idee e proposte:

Lituus Studimusicali, Sinphonica-mente Associazione musicale, Santa Marinella Viva, Associazione culturale "Le Voci", Gli Amici del Circuito Storico Santa Marinella, SM Volley 2000, Lilius APS, Agesci Santa Marinella, Spearfishing Marine, Sound&Image, Giovanna Caratelli, Maria Elena Loffredo, Ileana Giacomelli, Elisa Bedin, Luciano Marchetti, Gianluca Fantauzzi, Livio Spinelli.

Entro il 27 Marzo ci sarà la proclamazione ufficiale della città vincitrice.