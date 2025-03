CIVITAVECCHIA – La pesca sportiva civitavecchiese ha il suo campione, premiato nelle scorse settimane al Pincio dal sindaco Marco Piendibene. Si tratta di Giuseppe Di Iorio, noto e stimato medico, con una passione sfrenata per la pesca. Membro attivissimo dell’Asd Civitavecchia presieduta da Roberto Coppari (vice presidente Mauro Campidonico) – una realtà locale affiliata Coni – Fipsas - Giuseppe Di Iorio nel 2024 è diventato campione provinciale “Canna da Riva”, specialità di pesca eseguibile da scogliera e da banchina portuale. Un riconoscimento importante per Di Iorio e per l’Asd, ottenuto in una competizione alla quale hanno preso parte tutte le società di pesca regionali. Questo genere di competizioni a Civitavecchia si svolgono alla banchina 13 del porto, un ottimo campo di gara che vede impegnati più settori ognuno dei quali formato da dieci concorrenti a una distanza reciproca di dieci metri. Un punto per ogni grammo di pesce pescato, attraverso esche bianche e con rilascio del pescato subito dopo la pesatura. L’ottimo piazzamento di Giuseppe Di Iorio lo colloca in lista per il campionato nazionale 2025. Per poter vincere ogni partecipante ai campionati provinciali deve disputare quattro gare. Giuseppe di Iorio ha centrato l’obiettivo e ha già pronta la sua teleregolabile da 8 metri della Tubertini per le sfide che ora lo attendono.