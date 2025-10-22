CIVITAVECCHIA – In occasione della XVII Giornata Nazionale dell'Avo (associazione volontari ospedalieri), la sezione di Civitavecchia è scesa in piazza il 18 ottobre per fare conoscere da vicino la sua realtà di volontariato pluritrentennale. Durante questa giornata i volontari hanno offerto la pianta kalanchoe, la pianta del sorriso: un messaggio e un simbolo che si augura di far nascere un sorriso anche nei momenti difficili.

L' Avo rappresenta una delle realtà importanti del settore socio sanitario e con il suo servizio vuole assicurare una presenza amichevole ai malati durante la loro degenza, offrendo loro calore umano, ascolto, compagnia, un aiuto per lottare contro la sofferenza della malattia e solitudine.

L' Avo ringrazia tutti coloro che hanno reso questo sabato "speciale", e condiviso il significato e bellezza di essere accanto alle persone fragili. Per diventare volontario/a info e contatti: avocivitavecchia@gmail.com