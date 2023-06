ALLUMIERE - È partita alla grande la prima edizione di ''AsinItaly Allumiere'', la ''Fiera e Festa dell'asino'' iniziata ieri e prosegue oggi fino a notte fonda e che sta spopolando ad Allumiere: rassegne, folklore, spettacoli, musica e tanto divertimento e curiosità per tutti. L'evento promosso dal Comune in collaborazione con tante associazioni e realtà locali è stato presentato presso la Fondazione Cariciv dal sindaco Luigi Landi, dal delegato Duccio Galimberti e da Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione. La presidente Sarracco ha sottolineato quanto sia importante "rafforzare la memoria, visto che Allumiere nasce con l’asino”.

Molto apprezzate ieri la ''Passeggiata storico naturalistica accompagnata" a cura dei Servizi culturali del museo di Allumiere e il convegno di apertura: ''Il rapporto tra uomo e asino: identità, folklore e benessere nell'aula nobile del Palazzo delle Reverenda Camera Apostolica.

Il top è stata la ''Sfilata del folklore'' per le vie del centro a cui parteciperanno tutte le Contrade. Alle 18 è avvenuto in modo ufficiale il saluto istituzionale delle delegazioni provenienti dai vari comuni d'Italia con l'annessa presentazione delle ''Razze asinine d'Italia'' in piazza della Repubblica. Molto piacevole e seguito lo spettacolo di arte di strada lumgo viale Garibaldi e il live dei Soreta & Kamorra. Oggi si susseguiranno iniziative e appuntamenti per tutti i gusti. Si comincerà alle ore 10 con la rassegna del grigio viterbese in piazza della Repubblica; poi seguirà alle ore 12.00 nell'Aula Consigliare la ''Cerimonia di presentazione dei fantini" e il sorteggio. L'appuntamento clou di oggi è alle 15.30 con: "La Giubba d'Italia", la corsa con l'asino in dirittura

lungo viale Garibaldi: al miglior fantino verrà consegnata la ''Giubba d’Italia 2023''. Alle ore 16 è previsto in piazza della Repubblica: "Viaggio nella mente dell'asino", un incontro informativo sui caratteri dell'asino, dinamiche di branco e cenni di addestramento etologico a cura di Lisa Mabilia. Alle ore 17 in piazza della Repubblica invece ci sarà l'incontro informativo: "Un asino in famiglia" sulla scelta dell'asino e consigli su una corretta gestione a cura di Lisa Mabilia. Sempre in piazza della Repubblica. Si proseguirà alle ore 18 con: "Le realtà asinine nel nostro Paese" in cui saranno presentate diverse realtà che lavorano con l'asino con il ''Metodo Etologico'' a cura di S.I.F.E. Scuola Italiana Formazione Equidi.

Da non perdere alle 19 in piazza della Repubblica lo ''Spettacolo di mascalcia'' dell'Accademia Congiu. Intorno alle ore 19.30 si svolgerà la premiazione della manifestazione "La Giubba d'Italia''. Dalle 20.30 in poi musica, divertimento, spettacolo e ballo con lo spettacolo di Manolo. Da rilevare che in piazza della Repubblica per tutta la giornata si potrà ammirare l'esposizione di tutte la razze d'Italia riconosciute. Per i bambini sono previste passeggiate con gli asinelli per le vie del paese a cura dell'associazione Country Food; sempre per i più piccoli ci saranno gonfiabili e tanti giochi.

Lungo via Roma sarà possibile degustare Street food di prodotti tipici locali di primissima qualità per tutti i gusti. Il sindaco Luigi Landi invita tutti a partecipare: "Per la prima volta stiamo dando vita a questa iniziativa che vogliamo far diventare un appuntamento fisso. In Italia non esiste una rassegna-fiera come questa e noi siamo felici di aver dato il via a questa bella manifestazione”. Allumiere sta ospitando aziende, allevatori ed esperti della Sardegna, della Sicilia, della Toscana, dell'Emilia e dell'Puglia: "Questa festa non è riservata a un pubblico di settore o di nicchia ma vogliamo che sia una festa di tutti”. Gli equini esposti soggiornano in stalle mobili approntate per l’occasione dall’Università Agraria e dalla Pro Loco di Allumiere. “Asinitaly nasce dal sentimento forte che si tramanda ad Allumiere da generazioni, con questo legame strettissimo con il somaro ma volendo andare oltre il Palio. Tra l’altro la collocazione di Allumiere è anche tipica di una razza come quella del grigio viterbese”. La manifestazione è organizzata I sinergia fra Comune di Allumiere, Università Agraria di Allumiere, Proloco di Allumiere, Comitato Organizzativo Eventi, Gruppo Parrocchiale Giovanile, Associazione Contrade, le sei Contrade del paese, Protezione Civile, Croce Rossa, Polizia Locale.©RIPRODUZIONE RISERVATA