ALLUMIERE – L’inverno ad Allumiere si accende di colori, suoni e sorrisi. Domenica 8 febbraio alle ore 15.30 il borgo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la “Sfilata dei Carri Allegorici”, cuore pulsante del Carnevale allumierasco. Un appuntamento che anno dopo anno è diventato un momento atteso dalla comunità, capace di unire generazioni diverse nel segno della festa, della creatività e del piacere di ritrovarsi per le strade del paese. Dopo il grande successo dell’edizione 2025, che ha registrato una partecipazione straordinaria di famiglie, bambini, giovani e visitatori dai paesi limitrofi Allumiere è pronta a rivivere quella magia fatta di coriandoli, musica e maschere. Le immagini delle vie gremite, dei carri accolti tra applausi e curiosità, dei bambini con il volto dipinto e degli adulti tornati un po’ bambini per un pomeriggio, sono ancora vive nella memoria collettiva. Un entusiasmo che ha spinto organizzatori e volontari a lavorare con ancora maggiore determinazione per questa edizione 2026 con l’obiettivo di offrire uno spettacolo sempre più curato e coinvolgente. La manifestazione nasce dalla sinergia tra il Comune di Allumiere, la Pro Loco e le associazioni locali, una collaborazione che rappresenta uno dei punti di forza dell’evento. Mesi di lavoro, riunioni serali, prove di ballo, progettazione di scenografie, cucitura di costumi e costruzione dei carri stanno precedendo la giornata di festa di domenica. Dietro ogni dettaglio che si vedrà per le vie domenica si nasconde il lavoro silenzioso di decine di volontari che, con passione e spirito di servizio, trasformano un’idea in un sogno che prende forma per le strade del paese. Protagonisti assoluti della giornata saranno quattro carri allegorici, ciascuno portatore di un mondo diverso, pronto a sorprendere e a far viaggiare con la fantasia. Ci sarà il carro curato dal Gruppo Giovanile Parrocchiale presieduto da Cinzia Bucci; immancabile il carro dell’associazione Amici della Musica presieduto da Stefania Cammilletti. Ci sarà poi il carro della New Dance Evolution Center di Isabella Superchi e quello della scuola Dance World di Gabriella Moroni. Sarà una parata che farà brillare gli occhi ai più piccoli e anche agli adulti. La sfilata partirà alle ore 15.30 dal piazzale Cesare Moroni, attraverserà le vie principali del borgo fino al piazzale Galimberti, per poi fare ritorno nella piazza centrale, dove la festa continuerà tra musica, coreografie e momenti di animazione. Questa manifestazione permetterà a residenti e visitatori di vivere il paese da una prospettiva diversa, riscoprendone angoli, piazze e strade avvolte dall’atmosfera gioiosa del Carnevale. Lo scorso anno l’evento ha avuto una grande partecipazione sia di pubblico che di partecipanti che hanno sfilato. Anche l’edizione 2026 si preannuncia imperdibile e capace di coinvolgere l’intera comunità. «La grande affluenza di pubblico, la partecipazione attiva delle associazioni e l’entusiasmo dei più giovani lo scorso anno - spiegano dal Comune e dalla Pro Loco - hanno dimostrato quanto sia forte il desiderio di momenti condivisi, di eventi che facciano sentire il paese vivo e unito. Vogliamorendere il Carnevale un appuntamento sempre più curato, sicuro e aperto anche a chi arriva da fuori, trasformandolo in una piccola vetrina delle energie positive del territorio». Il sindaco Luigi Landi sottolinea: «Il Carnevale è una festa popolare che racconta l’anima di Allumiere. Lo scorso anno abbiamo visto una partecipazione straordinaria, segno che quando le istituzioni lavorano in rete con le associazioni si possono costruire eventi belli, inclusivi e capaci di far sentire le persone parte di qualcosa di più grande. Questa sfilata non è solo divertimento: è identità, socialità e promozione del nostro territorio». Il sindaco Luigi Landi ha anche evidenziato «il valore culturale e sociale dell’iniziativa». Sulla stessa linea la presidente della Pro Loco, Maria Pinardi: «Dietro ogni carro c’è il cuore di chi dedica tempo ed energie per regalare un sorriso alla comunità. Il successo dello scorso anno ci ha dato una spinta enorme e ci ha fatto capire quanto la gente senta questo evento come proprio. Il Carnevale di Allumiere cresce perché cresce la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni. È una festa costruita insieme, pezzo dopo pezzo». La realizzazione dei carri è resa possibile anche grazie alla sottoscrizione volontaria a premi che vede il coinvolgimento diretto dei cittadini e il sostegno concreto dei commercianti e produttori di Allumiere che hanno donato numerosi premi: «Un gesto che testimonia il legame tra l’evento e il tessuto economico locale - concludono il sindaco Landi e la presidente della Pro Loco Maria Pinardi - in un circolo virtuoso in cui la festa diventa anche occasione di valorizzazione del territorio e delle sue attività. Ringraziamo di cuore i commercianti e i produttori locali per i premi offerti e grazie a tutti coloro che stanno contribuendo». Maschere, coriandoli, musica e allegria: domenica 8 febbraio Allumiere si prepara a regalare un pomeriggio di spensieratezza, creatività e condivisione. Un invito aperto non solo ai residenti, ma anche a chi vuole scoprire un paese che si veste di festa e accoglie tutti col sorriso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA