ALLUMIERE - Ad Allumiere parte oggi un imperdibile appuntamento col gusto, con il divertimento, con il canto e con la scoperta del meraviglioso territorio e patrimonio ambientale e culinario di Allumiere grazie alla XV edizione della ''Sagra del Cinghiale di Allumiere'' (nonché XVII edizione de “I Sentieri dell’Allume”), organizzata come sempre alla perfezione dall’associazione Contrada Ghetto e patrocinata dal Comune.

Da oggi a domenica nel piazzale Cesare Moroni, all'ombra del meraviglioso faggeto, verranno preparati eccezionali piatti che valorizzeranmo al massimo sua maestà il cinghiale in tutte le sue declinazioni. Si susseguiranno tre giornate all’insegna di musica, divertimento e soprattutto di ottima cucina locale a prezzi accessibili. La specialità della casa è indubbiamente il cinghiale maremmano, sovrano delle portate principali, dall’antipasto (bruschette con salumi e salmì di cinghiale), ai primi piatti (pappardelle al cinghiale), ai secondi (un delizioso spezzatino di cinghiale); in alternativa si potrà gustare un antipasto classico con bruschette miste e affettati, penne al contadino (pesto di mentuccia) o al minatore (pesto di piselli e pancetta) come primi, lumache o salsicce di maiale come secondi. Infine, i contorni (patatine fritte o insalata), i dolci (crostata o ciambelle al vino e tozzetti alle nocciole) e l’ottimo vino locale.

Anche gli spettacoli serali cercheranno di accontentare tutti i gusti. Cresce ad Allumiere e nel comprensorio l'attesa per il grande concorso canoro ''Insieme in musica'': dopo il successo dello scorso anno il popolare cantante e grande ed esperto insegnante di canto, Max Petronilli, torna alla Sagra del Cinghiale per dar vita alla seconda edizione di questa bella gara di canto “Insieme in musica” con giurati d'eccezione e vari ospiti.

Saranno presenti Eleonora Bernabei musicista cantante, Fabio Caponi bassista e contrabbassista, Anthony Caruana compositore, scrittore e musicista, Irene Gargiulli cantautrice, Stefania Bentivoglio musicista e direttore d'orchestra nonché sindaco di Tolfa e Maestro della Banda G. Verdi di Tolfa, Laura Gurrado musicista, compositrice e direttore del Coro Bimbi di Civitavecchia. Confermato anche quest'anno con il benestare anche per le prossime edizioni grazie a Mariella Filippo ed Elena, il ''Premio della Critica'' in ricordo di Flavio Mazzocchi, grande ed indimenticato musicista Civitavecchiese.

Durante la serata verrà anche attribuito un premio della Stampa, scelto dai giornalisti che saranno presenti alla serata. Inoltre verrà assegnato il premio ''Simpatia'' che sarà attribuito direttamente dai cantanti stessi che parteciperanno al concorso. Alla fine della serata ci sarà un premio finale per il vincitore assoluto delle due categorie: Under 16 (dai 6 ai 16 anni non compiuti) e over 16 (dai 16 anni in poi). I due vincitori di entrambe le categorie si scontreranno per decretare il ''Vincitore Assoluto''; ospite della serata Elisa Nardi, vincitrice assoluta dell'edizione 2022. Domani a travolgere e divertire tutti ci penseranno i Soreta e Kamorra. Domenica sera a concludere la tregiorni giallorossa ci penseranno i Kosacustika che sapranno coinvolgere tutti e ognuno tornerà a casa più sereno e allegro.

"La nostra "Sagra del Cinghiale" - spiega il presidente della Contrada Ghetto, Giovanni Superchi - cerca, inoltre, di valorizzare la tradizione e la cultura locale: nelle giornate di sabato e domenica avranno luogo escursioni e visite guidate presso il Faggeto, vanto di Allumiere (riconosciuto Sito di Interesse Comunitario dalla Comunità Europea) e presso l’Eremo della Trinità". Durante la "Sagra del Cinghiale" e de "I Sentieri dell’Allume" domenica ci sarà spazio anche per lo sport, con la gara podistica promossa dalla Contrada Ghetto in collaborazione col Gruppo “L’Airone”.

A fare da corollario alla Sagra ci saranno poi le bancarelle e giochi per bambini, questi ultimi sono la vera e propria ciliegina sulla torta. I ghettaroli, infatti, ci tengono affinché questa tregiorni sia una festa adatta a tutti e fanno veramente di tutto per accontentare i gusti di ciascuno.

C'è poi un ultima chicca degna di nota: "Quest’anno durante la Sagra avverrà un vero e proprio gemellaggio tra la Contrada Ghetto e la Contrada Castagno di Canale Monterano - spiegano i contradaioli del Ghetto - entrambe siamo contraddistinte dai colori giallo e rosso". Per info e prenotazioni chiamare al 329.7227266; oppure al 347.7003102; oppure ancora al 338.1933404.

©RIPRODUZIONE RISERVATA