TARQUINIA - La Sala delle Feste di Palazzo Bruschi con un incontro-dibattito sul tema “Il futuro è elettrico” inaugurerà questo weekend dedicato al mondo delle moto e del mototurismo. Ad intervenire saranno il sindaco Alessandro Giulivi ed Alfonso D’Antonio, presidente Etrurian, e due motoviaggiatori d’eccezione che racconteranno le loro straordinarie esperienze di viaggio: Miriam Orlandi, motociclista espertissima e di fama mondiale, Francesco Langiulli, giovane motoviaggiatore emergente e youtuber. Concluderanno il dibattito Alberto Carpinelli, ex pilota di moto e Letizia Marchetti, pilota di moto ed istruttrice Fmi.

“L’incontro – spiega il presidente del Club Alfonso D’Antonio – è finalizzato a diffondere tra i giovani e i meno giovani l’interesse per la passione della moto legandola alle bellezze storiche e naturali dei territori italiani e, perché no, di tutta la terra, dimostrando che non ci sono limiti alla possibilità di scoprire e visitare altre nazioni e altri popoli anche in età più avanzata”. “Il motociclismo – prosegue D’Antonio – è tra le massime espressioni di libertà e regala benessere e relax, oltre che gioia. Quando si è in sella si sperimenta il piacere di un rapporto speciale con il quadro esterno. I vincoli, infatti, sono minori rispetto ad altri mezzi di locomozione e questo apre più spazio alla volontà personale, ai sogni e, in definitiva, alla qualità dell’esperienza”.

Domani, domenica 27 agosto sarà invece il giorno dedicato al motoraduno che accoglierà decine di moto da tutto il comprensorio. Si comincerà la mattina alle 8,30, poi la giornata vedrà un serrato programma di appuntamenti tra cui l’esibizione di motocross e quella di Ape Piaggio.

Nel pomeriggio anche un momento speciale dedicato ai bambini con un’esibizione di cross dedicata ai più piccoli che con l’occasione potranno assaporare il mondo del motociclismo alla loro portata e con la guida di istruttori esperti. Un evento organizzato da Etrurian Motociclisti Tarquinia con il patrocinio del Comune di Tarquinia.