BAGNOREGIO - L’amministrazione comunale rinnova anche per l’anno scolastico 2025/2026 il proprio impegno a favore del diritto allo studio, della parità di accesso e del sostegno concreto alle famiglie. Grazie alle risorse stanziate, verranno nuovamente garantiti tre importanti servizi gratuiti: la mensa scolastica per tutti gli alunni, il trasporto scolastico tramite scuolabus e il rimborso integrale dei libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Misure ormai strutturali, che testimoniano la volontà dell’amministrazione di investire nel capitale umano e nel futuro del territorio, garantendo uguaglianza e inclusione fin dai primi anni di formazione.

«Siamo orgogliosi di poter confermare anche quest’anno queste politiche fondamentali per il benessere delle famiglie e degli studenti», dichiara il sindaco Luca Profili. «Crediamo che la scuola debba essere davvero un diritto per tutti, senza pesi economici che ne limitino l’accessibilità. Questo è per noi un dovere e una scelta strategica per il futuro della nostra comunità». L’amministrazione comunale di Bagnoregio, anche attraverso queste azioni, continua a mettere al centro i giovani e il loro percorso di crescita, promuovendo una visione della scuola come motore di sviluppo sociale ed economico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA