CIVITAVECCHIA – Una mattinata di festa e di emozioni nei giardini di piazza Verdi che, questa mattina, hanno fatto da cornice alla cerimonia di consegna dei diplomi di laurea per una cinquantina di studenti del Polo universitario di Civitavecchia. Toga, tocco ed un colpo d’occhio eccezionale per un appuntamento che ha visto protagonisti i laureati in Scienze ecologiche e biologiche e quelli di Economia, ingegneria, società ed impresa, ai quali sono giunti gli auguri sinceri del presidente del consorzio Gabriella Sarracco, che ha fortemente voluto l’iniziativa, del sindaco Ernesto Tedesco e del Magnifico rettore dell’Università degli studi della Tuscia Stefano Ubertini. Proprio quest’ultimo ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, «in una università – ha ricordato – che offre moltissime garanzie occupazionali: i recenti dati di AlmaLaurea confermano proprio che le opportunità di lavoro sono altissime. Questo è un punto di inizio: siete la classe dirigente del futuro, applicate le competenze acquisite e costruite un mondo migliore».

Ha parlato con il cuore il presidente Sarracco, sempre più convinta di quanto l’università stia crescendo in città, diventata un punto di riferimento. «Ci tenevamo molto a questa iniziativa. Qui con voi – ha detto ai ragazzi – ci sono tutte le persone che vi vogliono bene: le famiglie, gli amici, i compagni di università ed i professori che possono raccogliere oggi quanto seminato con voi, contribuendo alla vostra crescita come uomini e donne. Questa cerimonia celebra l’immenso sforzo che avete messo per raggiungere un obiettivo che vi eravate prefissati: dimostra che siete in grado di raggiungere traguardi, a testa alta, e potere farlo anche domani, costruendo giorno dopo giorno un futuro migliore, dimostrandovi umili, curiosi e coraggiosi. Non abbiate paura di sbagliare: gli errori ci saranno ma saranno utilissimi per crescere ed andare avanti».

Negli anni, sempre più studenti hanno scelto i percorsi di studio presenti nella nostra città. Lo ha ricordato il sindaco Tedesco. «Un'adesione sinonimo di qualità e competenza di cui sono particolarmente fiero – ha sottolineato – grazie al Rettore dell'Università della Tuscia Stefano Ubertini, alla Presidente del Consorzio Università per Civitavecchia nonché Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco e a tutti gli Enti coinvolti per rendere il nostro Polo Universitario una realtà importante e significativa. Ora, a tutti i laureandi, guardate avanti con fiducia e determinazione. Il mondo vi attende per affrontare nuove sfide nella realizzazione dei vostri sogni. Siate audaci nel perseguire ciò che vi appassiona, continuate a nutrire la vostra curiosità, a imparare e a crescere».

Presenti, tra gli altri, anche il presidente di Unindustria Cristiano Dionisi e Pierpaolo Ventura, responsabile Affari Istituzionali Territoriali Lazio di Enel, a conferma del forte legame dell’università con il territorio. Spazio anche alle testimonianze di due studentesse, le dottoresse Martina Mazzetti, laureata in Biologia ed ecologia marina, e Lorena Foschi, in Economia circolare.

La festa è proseguita con la consegna dei diplomi, il lancio in aria del tocco e le fotografie di rito. Presenti anche un gruppo di studenti stranieri del corso di Economia Circolare, coordinato dal professor Enrico Maria Mosconi, diventato internazionale da due anni, e che vede iscritti alunni provenienti da 26 Paesi diversi: una realtà diventata un vero e proprio hub multiculturale del mare.