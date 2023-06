Dopo il successo ottenuto l’anno scorso, con oltre 100 matricole, sono nuovamente aperte le iscrizioni al corso di laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” per l’anno accademico 2023-2024. Il corso di laurea nella classe delle “Scienze delle attività motorie e sportive” (L-22) prevede anche quest’anno la collaborazione tra l’Unitus e l’Università di Roma Foro Italico, ateneo leader in Europa nell’area delle scienze motorie, con l’obiettivo di formare professionisti in grado di promuovere l’attività fisica come strumento di benessere psico-fisico e prevenzione delle patologie legate a stili di vita non corretti. Il corso intende promuovere l’attività motoria e sportiva, sfruttando le risorse naturali che offre il territorio della Tuscia, prevedendo l’approfondimento dell’organizzazione e della gestione di eventi sportivi, con particolare attenzione, alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Durante il primo anno sono state stipulate oltre 50 convenzioni di tirocinio con enti, federazioni e società sportive, sia a livello provinciale che nazionale, per dare la possibilità agli studenti di maturare esperienze in ambito professionale e di ottenere delle qualifiche aggiuntive al titolo di laurea. Anche quest’anno sono 180 i posti disponibili e, dopo la prima sessione di maggio, due sono le date di selezione rimaste: 31 luglio e 25 settembre. Per accedere alla selezione è necessario sostenere il Tolc-F, un test online erogato mediante la piattaforma informatica di Cisia. Le date previste per il test sono: 15 giugno, 4 luglio, 14 luglio, 28 luglio, 5 settembre, 22 settembre. Successivamente lo studente deve iscriversi al Portale dello studente entro la scadenza del bando.