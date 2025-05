CIVITAVECCHIA – Si è svolta ieri mattina, presso gli uffici di Hub Maiora all’interno del PI Hub - Polo d'Innovazione di Civitavecchia, la cerimonia di consegna di una donazione significativa all’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Calamatta. A compiere il gesto sono stati due imprenditori locali, Sergio Aversa e Adriano Rando, con l’obiettivo di sostenere l’istituto nell’accesso al programma Cisco Networking Academy, riconosciuto a livello globale per la formazione nelle competenze digitali e tecnologiche.

All’incontro hanno partecipato Elena Cenci, componente del Consiglio Direttivo della Piccola Industria di Unindustria e delegata dell’Istituto Tecnologico Superiore per l’Energia del Lazio di Civitavecchia, e Diletta Virgili, anch’essa rappresentante di Unindustria. Per l’Istituto Calamatta erano presenti le professoresse Teodora Murano ed Elisa Salvatore, collaboratrici della dirigente scolastica, e il professor Valerio Frau. Per PI Hub, in qualità di referenti del Polo d'Innovazione, erano presenti Andrea Gigio e Gianpiero Cozzolino.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di dialogo e condivisione tra scuola e mondo produttivo, ribadendo la volontà comune di costruire un ponte solido tra formazione e impresa. È stata sottolineata l’importanza di offrire agli studenti – ma anche al corpo docente – percorsi di aggiornamento e potenziamento delle competenze digitali, fondamentali per affrontare le sfide del futuro.

«La formazione è la chiave per un’economia più innovativa e sostenibile» ha dichiarato Elena Cenci. «Attraverso il contributo delle imprese possiamo potenziare il ruolo della scuola come motore di sviluppo, favorendo la nascita di una nuova generazione di cittadini consapevoli e preparati alle trasformazioni tecnologiche».

Con questo gesto, si rafforza l’impegno del territorio nel promuovere una cultura digitale diffusa, aprendo nuovi orizzonti di collaborazione tra istituzioni scolastiche e tessuto imprenditoriale locale.