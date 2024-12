CIVITAVECCHIA – Rientro a scuola con problemi, ieri mattina, all’IC Ennio Galice di San Gordiano.

«I bambini sono stati costretti a stare tutta la mattina con le giacche e le sciarpe - hanno tuonato i genitori all’uscita da scuola - i termosifoni non funzionavano: e proprio oggi (ieri ndr) faceva un gran freddo, rispetto alle scorse settimane. È possibile che non si possano controllare per tempo gli impianti di riscaldamento, per evitare problemi di questo tipo?».

I termosifoni non sono partiti in particolare nel plesso Papacchini, che comprende scuola materna, classi della primaria e scuola secondaria di primo grado. Alunni e insegnanti sono stati al freddo tutta la mattina.

«Purtroppo è un problema che si presenta quando si torna da vacanze lunghe, come in questo caso - ha spiegato il dirigente scolastico Roberto Mondelli - le caldaie vanno in blocco e non ripartono». Un controllo il giorno precedente potrebbe evitare di far trovare gli istituti in questa situazione.

«Abbiamo quindi contattato il Comune per segnalare il disservizio; il Pincio ha quindi inviato i tecnici sul posto - ha aggiunto il preside - in tarda mattinata la caldaia ha ripreso a funzionare».

Per la giornata di oggi la situazione dovrebbe quindi tornare completamente alla normalità. «La prossima volta - hanno auspicato i genitori - sarebbe meglio verificare per tempo il corretto funzionamento delle caldaie».

©RIPRODUZIONE RISERVATA