TARQUINIA - Sono aperte le iscrizioni alla mensa scolastica per l’anno 2025/2026. Il Comune di Tarquinia ricorda che anche gli utenti già registrati dovranno rinnovare l’iscrizione attraverso il portale “My Mensa”. Per usufruire delle tariffe agevolate sarà necessario presentare l’Isee 2025, valido e rilasciato nell’anno in corso, da caricare in formato PDF (quando richiesto al momento dell’iscrizione). L’attestazione potrà essere inserita fino al 31 dicembre 2025 e rimarrà valida per l’intero anno scolastico. L’avvio del servizio è previsto per lunedì 22 settembre 2025.