VITORCHIANO - Con l’inizio dell’anno scolastico 2025-26, le scuole di Vitorchiano si presentano pronte, sicure e fruibili e con la mensa scolastica a disposizione fin dal primo giorno di lezioni. «In primis i lavori di adeguamento sismico dell’edificio di Via Manzoni, per circa 700.000 euro complessivi, completati nel 2023 – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – hanno permesso all’edificio in uso alla primaria e alla secondaria di primo grado di divenire sempre più fruibile, confortevole, efficiente e soprattutto sicuro, dopo anni di intenso lavoro amministrativo e campagne di misurazione e sondaggi sul campo». In generale, sono numerosi gli interventi sugli immobili scolastici portati avanti e conclusi dal comune dal 2016. «Oltre nove anni di lavoro – prosegue Cruciani – in cui abbiamo posto la scuola al centro dell’attività amministrativa. Dall’efficientamento energetico alla messa in sicurezza degli ambienti, dalla sostituzione degli infissi al cambio delle caldaie, dalla sistemazione delle aree esterne con materiale anti-shock alla fornitura di nuovi arredi: si parla di interventi per oltre 2 milioni complessivi di investimento, frutto di un’azione coordinata senza la quale questi risultati non sarebbero stati realizzabili. Azioni che hanno ovviamente riguardato anche la scuola dell’infanzia in località Pallone, contribuendo al miglioramento continuo e complessivo dell’immobile di Via della Stazione. L’ultimo, in ordine di tempo, il rinnovamento della centrale termica, che segue i lavori di miglioramento sismico, sostituzione degli infissi e rifacimento dei pavimenti».

«Per quel riguarda l’edificio di Via Manzoni – ricorda il sindaco Ruggero Grassotti – si sono aggiunti i lavori di ristrutturazione della mensa, che dallo scorso anno scolastico hanno inoltre permesso di recuperare un’aula in più per la didattica, oltre che a migliorare ed efficientare gli spazi dedicati al servizio di refezione». «Confermata quindi la mensa per le classi a tempo pieno della scuola primaria fin dal primo giorno di lezione – interviene l’assessore alla scuola Fabio Fanelli – Alla scuola dell’infanzia in località Pallone, con il fine di facilitare l’inserimento dei piccoli alunni, l’avvio della mensa è stato invece stabilito per lunedì 29 settembre. A tal proposito ricordiamo anche di segnalare sempre, come già fatto lo scorso anno, l’eventuale assenza del proprio figlio nell’apposita app. Cogliamo dunque l’occasione per comunicare anche la conferma del servizio scuolabus per tutti gli utenti che hanno eseguito l’iscrizione entro le date prefissate dal bando. Nei prossimi giorni saranno vagliate anche le richieste arrivate successivamente, con l’obiettivo di accoglierne quante più possibile nel rispetto dei posti disponibili e del regolamento relativo alla gestione del servizio». «A questo punto è tutto pronto per iniziare un nuovo anno scolastico – conclude il sindaco – per il quale rivolgiamo il nostro augurio ai bambini e ai ragazzi che da lunedì 15 settembre tornano sui banchi, nonché a coloro che entreranno per la prima volta in classe, alle loro famiglie, a tutti gli insegnanti e al personale tecnico e amministrativo».

