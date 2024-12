SANTA MARINELLA - Il Comune e la Asl Rm4 hanno organizzato un nuovo Open Day Vaccinale in programma sabato 27 gennaio dalle 9 alle 13 presso la Scuola Elementare Primaria e dell'Infanzia Centro in via Aurelia, 276. Saranno offerti tutti i vaccini disponibili per tutte le fasce d'età. Quindi una nuova giornata dedicata alle vaccinazioni.

Ad organizzarla ci hanno pensato il Comune e la Asl Roma 4, dopo aver ricevuto molte richieste da parte dei cittadini. Non servirà infatti alcuna prenotazione e prescrizione medica. Questo consentirà a molti di poter accedere a questo servizio al di fuori degli orari di lavoro o di scuola.

Sarà possibile sottoporsi a tutti i vaccini disponibili e per tutte le fasce d’età. Con la situazione attuale, dove moltissime persone stanno a letto con l’influenza, è il momento indicato per sottoporsi alle vaccinazioni ed evitare problemi di salute.

