CIVITAVECCHIA – È stato rinviato a data da destinarsi l’incontro operativo per fare il punto sulla ricognizione degli spazi scolastici in corso negli istituti di Civitavecchia, finalizzata a individuare soluzioni concrete per la gestione dell’overbooking delle iscrizioni al I.I.S. “Padre Alberto Guglielmotti”.

All’incontro, inizialmente previsto per questa mattina a Palazzo del Pincio, avrebbero dovuto partecipare Città Metropolitana di Roma Capitale, con gli uffici tecnici e con il consigliere delegato Daniele Parrucci, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Danilo Vicca, il Dirigente scolastico dell'I.I.S. “Padre Alberto Guglielmotti” Alberto Ciminelli e la Vicesindaca e Assessore all’Istruzione del Comune di Civitavecchia Stefania Tinti.

Intanto resta fissata per lunedì 23 febbraio alle 15 l’assemblea con i genitori dei nuovi iscritti per procedere al sorteggio.