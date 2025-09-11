CIVITA CASTELLANA - Dopo oltre dieci anni di chiusura dovuta a gravi problemi strutturali, la scuola primaria Gianni Rodari di via Salvador Allende tornerà finalmente ad accogliere i suoi piccoli studenti. I lavori di completamento e riqualificazione del piano terra dei corpi B e C, avviati dall’Amministrazione Giampieri nel 2024, sono giunti a conclusione e si stanno ultimando le operazioni di trasloco degli arredi, di allestimento e di pulizia dei locali: l’edificio riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 18 settembre, in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico e dell’attività didattica.

«Un altro impegno che avevamo preso con i cittadini e a cui abbiamo tenuto fede – dichiara il sindaco Luca Giampieri –. Restituiremo ai nostri ragazzi una scuola moderna, sicura e dotata di ogni comfort, dopo un lungo periodo di chiusura, iniziato ben prima del nostro insediamento, che ha costretto gli studenti a seguire le lezioni in spazi provvisori. È per noi motivo di grande orgoglio oggi poter riconsegnare alla comunità un luogo così importante, che torna a vivere e a svolgere la sua funzione educativa». I lavori, per un investimento complessivo di 460mila euro, hanno riguardato la realizzazione di nuove aule al piano terra con ingresso principale su via Allende e due uscite di sicurezza; la coibentazione esterna delle pareti perimetrali e la sostituzione integrale degli infissi; nuovi pavimenti in gomma sintetica di tre colorazioni per distinguere i diversi spazi; controsoffittatura con pannelli isolanti acustici e antincendio, ad esclusione dei servizi igienici.

«Finalmente i disagi per studenti e famiglie termineranno – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini –. Grazie a questo intervento di riqualificazione, la Gianni Rodari torna ad aprire le sue porte dopo oltre dieci anni, restituendo ai bambini la possibilità di frequentare la loro scuola. È una promessa che l’Amministrazione Giampieri aveva fatto e che oggi diventa realtà. Inutile dire che siamo fieri e orgogliosi di averla mantenuta».

«La scuola elementare Rodari riaprirà il prossimo 18 settembre – conclude Giampieri -. È un risultato che ci riempie di soddisfazione perché dimostra ancora una volta che la nostra Amministrazione è affidabile e mantiene gli impegni presi con i cittadini, nell’interesse di tutta la comunità civitonica».

