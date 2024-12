All’auditorium di Santa Maria in Gradi dell'Università degli Studi della Tuscia, si è svolto nei giorni scorsi il seminario “Regia=singolare femminile”, che ha visto protagonista Barbara Blago, primo fonico donna in 42 anni di attività di Radio Deejay.

L’incontro nasce all’interno delle attività della web radio ufficiale dell’Università degli Studi della Tuscia, Radio Unitus, ed è stato possibile grazie all’interesse della Prof.ssa Chiara Moroni, docente di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso l’Università degli studi della Tuscia. L’evento è stato coordinato dalla Dott.ssa Elisa Spinelli, assegnista di ricerca e station manager di Radio Unitus e dal Dott. Giorgio Graziotti, borsista presso il Centro Integrato di Ateneo, autore e speaker della stessa radio. Il seminario ha coinvolto 200 studenti tra scuole medie, superiori ed universitari del nostro territorio.

Barbara Blago, alias Barby DJ, ha raccontato ai partecipanti il suo percorso professionale che è iniziato fin da giovanissima in emittenti della sua terra d’origine, la Puglia, dove ha ricoperto diversi ruoli fino a diventare direttrice artistica.

Il suo racconto è stato accompagnato da foto e video delle attività a cui è rimasta più legata, con aneddoti e racconti delle sue esperienze con Fiorello e Linus. Durante la mattinata, Barbara Blago ha ripercorso la sua carriera, che oggi svolge all’interno di Radio Deejay, attraverso riflessioni, battute ma anche momenti commoventi. Una graditissima sorpresa è stata la partecipazione di Sergio Mancinelli, giornalista e speaker radiofonico, e amico fraterno della regista, con il quale ha lavorato nel 2016. Uno dei momenti più coinvolgenti e divertenti dell’incontro, è stato quello in cui Barbara ha coinvolto la platea e i relatori raccontando la sua originale tecnica per esorcizzare tutti i comportamenti negativi e prevaricanti, che i colleghi uomini hanno avuto nei suoi confronti in quanto professionista femminile in un lavoro considerato ancora oggi “maschile”.

Il seminario ha rappresentato un’importante opportunità per studentesse e studenti molto giovani, ai quali Barbara Blago ha raccontato che la determinazione e la voglia di mettersi in gioco aiuta ad affrontare ingiustizie e soprusi, che soprattutto le donne si trovano a dover affrontare anche nel mondo lavorativo. Prima della conclusione con un partecipato Dj set, Barbara Blago ha raccontato di essere riuscita a realizzare, grazie al suo lavoro di fonica e regista radiofonica, uno dei suoi più grandi sogni di quando era adolescente: conoscere Jovanotti.

Il seminario ha rappresentato un importante tassello per rafforzare il legame tra l’Università degli studi della Tuscia, attraverso la sua web radio, e le istituzioni scolastiche del territorio.

