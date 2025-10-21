Quattro studenti del Liceo Galilei , vincitori del progetto “Cittadinanza attiva, cominciamo da scuola”, hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica: visitare il Parlamento Europeo a Bruxelles. Il progetto, articolato in due fasi – una formativa e una esperienziale – ha avuto come obiettivo principale l’educazione alla partecipazione democratica e alla comprensione delle istituzioni europee.

La prima parte del progetto si è svolta a scuola e ha visto la partecipazione attiva degli studenti in un percorso formativo tenuto dall’on. Alessandro Battilocchio. Durante gli incontri, i ragazzi hanno approfondito i temi legati al funzionamento delle istituzioni europee, ai valori fondanti dell’Unione e alle sfide attuali della cittadinanza attiva. È stato un momento prezioso di confronto e riflessione sul ruolo dei giovani nella società democratica.

La seconda parte del progetto ha avuto luogo a Bruxelles, cuore pulsante delle istituzioni europee. I quattro studenti, accompagnati dall’on. Salvatore De Meo, hanno visitato il Parlamento Europeo, vivendo in prima persona l’atmosfera internazionale e multiculturale dell’assemblea legislativa. Durante la visita, hanno potuto vedere i luoghi dei lavori parlamentari, incontrare funzionari europei e confrontarsi su temi di attualità, partecipazione e identità europea.

L’esperienza ha lasciato un segno profondo nei partecipanti. «Essere qui ci ha fatto sentire parte di qualcosa di grande – ha detto uno degli studenti –ora sentiamo l’Europa come qualcosa che ci riguarda da vicino». L'iniziativa ha contribuito a rafforzare nei ragazzi la consapevolezza del proprio ruolo attivo nella società e nell’Unione Europea, stimolando interesse e senso di responsabilità verso il futuro democratico dell’Europa.

«Un progetto che ha allargato la visione degli studenti e che ha permesso loro di toccare con mano – ha affermato la dirigente scolastica Loredana Saetta – un luogo che solitamente vedono ai telegiornali. Vedere dal vivo il Parlamento ed essere accolti da un parlamentare che ha spiegato i meccanismi che regolano scelte fondamentali delle politiche europee, è stato estremamente formativo».

«Il nostro grazie va alla Fondazione Cariciv, alla Presidente Onoraria, Gabriella Sarracco ed al Presidente Gaetano Starace – continua la professoressa Carla Melchiorri – con la loro attenzione al mondo della scuola permettono la realizzazione di progetti di grande valore».