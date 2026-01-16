CIVITAVECCHIA – Mercoledì e giovedì presso l'istituto superiore "Guglielmo Marconi” di Civitavecchia, il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano, il Lions Club Civitavecchia-Santa Marinella Host, la presidente del Leo Club, Chiara Capati, hanno svolto un incontro con gli studenti del triennio, nell’ambito del “Progetto Martina”, dal nome di una ragazza colpita dal tumore e morta in giovane età, la quale ha lasciato come testamento la volontà di preparare gli studenti sui modi e le strategie per evitare questo terribile male.

Alla presenza di Mario Manduzio, presidente della Zona 4A, dei presidenti dei due club, Alberto De Angelis e Eleonora Roscioni, che hanno spiegato il ruolo dei Lions nella società e illustrato lo scopo dell'incontro, due medici, Francesco Etna e Giacomo Marchetti, hanno spiegato l'importanza della prevenzione, di un corretto stile di vita, di una sana alimentazione e del movimento. I circa duecento studenti hanno seguito con interesse quanto veniva loro spiegato, soprattutto perché i relatori hanno informato senza spaventare, preoccupandosi solo di migliorare le condizioni di salute e di promuovere la longevità. Sono state poste domande ed i giovani sono stati lasciati liberi di commentare, anche tra di loro. Nel complesso, un service che ha lasciato soddisfatti allievi, docenti e il mondo lionistico civitavecchiese.