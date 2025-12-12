CIVITAVECCHIA – Il Comune di Civitavecchia ed Escola Europea de Short Sea Shipping hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa che consolida una collaborazione avviata nel 2019 e cresciuta nel tempo grazie allo sviluppo di percorsi formativi dedicati alle professioni del mare, della logistica e dell’intermodalità. L’Escola Europea, centro di formazione internazionale specializzato in logistica sostenibile, intermodalità, corsi tecnici ed europrogettazione, rappresenta un punto di riferimento per numerose Autorità di Sistema Portuale europee e per importanti compagnie di navigazione come GNV e Grimaldi Group. La presenza stabile a Civitavecchia, avviata nel 2019 con l’apertura di un ufficio presso l’AdSP e rafforzata nel 2023 con la formalizzazione della seconda sede legale italiana, conferma il radicamento dell’istituzione nel tessuto economico e culturale della città.

Il rinnovo del protocollo consente di proseguire il progetto “Rome Port Academy”, un percorso formativo di due giornate che alterna lezioni teoriche tenute da esperti della comunità portuale a visite tecniche all’interno dei terminal, delle imprese e delle infrastrutture del porto. L’iniziativa permette agli studenti degli istituti superiori, degli ITS Academy e dei corsi universitari affini di conoscere da vicino il funzionamento del cluster logistico-portuale, di acquisire competenze specifiche e di orientarsi verso opportunità professionali altamente qualificate, ampliando allo stesso tempo la consapevolezza del ruolo centrale che il porto svolge per la città e per il territorio.

«Investire sulla formazione significa investire sul futuro della città», sottolinea il Sindaco Marco Piendibene, rimarcando come la collaborazione con Escola Europea consenta di avvicinare i giovani a un settore strategico e ricco di opportunità. «Rome Port Academy rappresenta un ponte concreto tra scuola, mondo del lavoro e comunità portuale, un progetto che valorizza il porto come asset competitivo del territorio e che contribuisce a costruire nuove competenze e nuove prospettive per i nostri studenti».

L’Assessora all’Istruzione Stefania Tinti evidenzia come «la presenza in città di un percorso formativo di questo livello sia un valore aggiunto per le nostre scuole e per gli studenti che guardano al futuro con curiosità e ambizione. Offrire occasioni di crescita legate al porto significa ampliare l’orizzonte delle possibilità e sostenere il talento dei giovani».