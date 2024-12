FIUMICINO - Si è tenuto in questi giorni all’I. C. Porto Romano un evento dedicato alla presentazione dei lavori dei ragazzi che hanno partecipato al progetto “Acqua e/è vita”, per la diffusione dei valori della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile nell’ambito del “Programma #iosonoAmbiente”

Promosso dal Ministero, #iosonoAmbiente è finalizzato a sostenere iniziative di formazione e attività di volontariato degli studenti, con lo scopo anche di accelerare il cambiamento per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria, favorendo la promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, tenendo conto anche dell’insegnamento dell’educazione civica.

Ogni scuola partecipante al bando poteva scegliere un’Area Marina Protetta da un elenco fornito dal Ministero, e l’I.C. Porto Romano ha selezionato l’A.M.P. Regno di Nettuno.

L’evento di lunedì scorso ha preso il via con il saluto della dirigente scolastica Lorella Iannarelli, con il saluto dell’assessore alla cultura del Comune di Fiumicino Federica Poggio e della dottoressa Fantozzi del Club Lions Fiumicino Portus che insieme al Comune di Fiumicino ha patrocinato l’evento.

Le docenti, prof.sse Ambrosini, Usai, Biafora, Nuccitelli, Viola e Franceschini hanno presentato gli storytelling dei 37 studenti che sono stati selezionati per il progetto e hanno partecipato alle attività laboratoriali divisi in 5 gruppi.

I 37 piccoli scienziati sono partiti dalla consapevolezza che l’utilizzo dell’ambiente e lo sfruttamento delle sue risorse, senza opportune cautele, possono comportare ingenti danni all’ecosistema marino. Hanno ribadito come ogni azione umana deve essere improntata a corretti criteri di sostenibilità che garantiscano la salvaguardia di questi ecosistemi e una equilibrata convivenza di questi con le attività antropiche. In questo delicato contesto, gli studenti hanno riflettuto sul valore assoluto dell’ambiente che li circonda nella sua complessità.

Il progetto si è svolto in parte presso l’Amp “Regno di Nettuno” che comprende il mare che circonda l’Arcipelago Flegreo costituito dalle isole di Ischia, Procida e Vivara. Gli studenti sono stati coinvolti in attività di volontariato e di Citizen Science con esplorazioni sul campo per acquisire esperienza nei metodi scientifici e di utilizzo dei dati nonché attività di promozione di buone pratiche di salvaguardia dell’ambiente e di un uso consapevole e resiliente delle risorse, al fine di rendere più comprensibili le motivazioni che giustificano i provvedimenti di tutela delle risorse naturali.

Hanno raccolto dati, informazioni e condotto attività di monitoraggio di specie locali o della biodiversità. Tutto questo è stato narrato in storytelling che sono stati presentati alla presenza dei familiari curiosi di vedere alla prova i loro ragazzi. Ospite d’onore è stata la poetessa Elisabetta Destasio che ha letto una poesia con l’accompagnamento al piano forte della professoressa Ercoli.

Durante la sessione di lavoro è stata presentata la canzone rap scritta dai ragazzi insieme all’artista Margherita Fusi e registrata dagli alunni a scuola.

Alla fine sulle note della canzone della Bertè “acqua” gli ospiti in sala si sono divertiti a partecipare al Mentimeter per esprimere le emozioni provare durante il bellissimo pomeriggio che ha visto trionfare la scuola come volano per la crescita dei ragazzi e non solo. La parola che ha campeggiato sul grande schermo è stata Gioia insieme a felicità, allegria, amicizia curiosità, tutte emozioni che esprimono a pieno la bellezza del momento trascorso assieme.