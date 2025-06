CIVITAVECCHIA – Primo scoglio superato. Per 787 studenti delle scuole superiori di Civitavecchia – distribuiti nei cinque istituti cittadini e nel linguistico “Hemingway” – è andata in archivio oggi la prima prova scritta dell’esame di maturità 2024, la stessa in tutta Italia: il tema di italiano. Una prova che, per molti, si è rivelata meno ostica del previsto, anche se non sono mancate l’ansia della vigilia, le indecisioni sulla traccia da scegliere e le emozioni di un passaggio che segna la fine di un ciclo.

A dominare tra le preferenze degli studenti intervistati fuori dai licei e dagli istituti tecnici è stata la traccia B2, quella sull’importanza del rispetto, inteso a 360 gradi. Una scelta che ha unito indirizzi diversi e sensibilità differenti, offrendo l’occasione per affrontare un tema attuale e personale.

«Ho scelto quella sul rispetto – racconta Chiara Di Loreto, dello Stendhal – Mi è piaciuta molto perché ho potuto fare collegamenti con molte materie che abbiamo affrontato durante l’anno. Mi aspettavo Montale, invece è uscito Pasolini: non me l’aspettavo proprio».

Dello stesso istituto, anche Kristel Meniconi ha scelto la B2: «Ero indecisa con la C2, ma alla fine ho trovato il modo per unire quello che avevo studiato. Ieri ero molto ansiosa, oggi invece mi sono svegliata tranquilla e ho affrontato la prova con calma. Sono davvero soddisfatta».

Dall’Istituto Marconi arrivano voci simili. Flavio Travaglini, indirizzo informatica, ha puntato sul rispetto: «Mi interessava, soprattutto nel contesto delle relazioni umane. È un valore che oggi serve anche a livello internazionale, tra gli Stati, sui social, in tempi di guerra. All’inizio ho avuto qualche tentennamento, poi ho scelto quella che sentivo più vicina. I professori sembrano tranquilli».

Benedetta Vigelini, di scienze applicate al Marconi, racconta un’esperienza lucida: «Credo fossero tutte tracce fattibili. All’inizio ero indecisa su tre, poi ho scartato quella sugli autori perché non mi convincevano: puntavo su D’Annunzio o Svevo, invece sono usciti Pasolini e Tomasi di Lampedusa. Pensavo di avere più ansia, ma dopo le simulazioni sono arrivata tranquilla. Magari un po’ più tesa per matematica domani».

Nonostante Pasolini non fosse tra gli autori trattati approfonditamente in classe, c’è chi ha voluto affrontarlo comunque, come Chiara Petronilli del liceo classico Guglielmotti: «Ho scelto la traccia su Pasolini, anche se non l’avevamo fatto a scuola. Un’ora e mezza per scegliere, ma alla fine ho fatto quella che mi piaceva di più. Domani latino, poi l’orale che è l’ultimo dei problemi: la parlantina non mi manca». Il compagno Tommaso La Rosa si è cimentato sul Gattopardo, pur non avendo affrontato l’autore durante l’anno scolastico. «Una bella traccia, mi interessava – ha detto – ho integrato il testo che ci hanno proposto con le cose che sapevo e con la serie che avevo visto. Mi aspettavo D’Annunzio o Montale, ma sono abbastanza soddisfatto e tranquillo».

Giulia De Girolamo (Galilei), che ha scelto invece la traccia sull’indignazione come “motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?” da un brano di Anna Meldolesi e Chiara Lalli: «Un tema forte e attuale. Ho affrontato la notte come se fosse una verifica normale». La traccia su Borsellino è stata affrontata con riflessioni personali da Gabriele Rossano (Galilei): «Ho parlato anche di Saviano e ho citato Civitavecchia, con l’installazione alla Marina». Adriano Aradis (Guglielmotti) con le idee già ben chiare per il futuro, pensava potessero uscire temi purtroppo attuali come la violenza sulle donne. «Alla fine ho scelto il rispetto. Sono soddisfatto». Ora si guarda alla seconda prova – latino, matematica, inglese, economia – e poi all’orale. I ragazzi sono stanchi ma fiduciosi: «Un buon tema e un buon orale – dicono – e possiamo chiudere in bellezza».

